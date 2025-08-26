Răzvan Ioan Boanchiș, verdict despre cea mai criticată echipă românească: „Cu Aberdeen, FCSB poate trece peste nereușitele ilare din vara asta”

Nu știm dacă școala va începe pe 8 septembrie, dar avem certitudinea că pe 9 septembrie pentru a mai spera să se califice direct la mondiale.

Cu Aberdeen, FCSB poate trece peste nereușitele ilare din vara asta

Aparent, mai sunt două săptămâni până atunci. Practic, mai sunt doar câteva zile – până la reunirea lotului – de picante discuții estivale și de meciuri în cupele europene.

, toate nereușitele din această vară (unele de-a dreptul ilare) ale FCSB vor trece pe planul doi. Și sunt toate șansele să o elimine. Cea mai criticată echipă românească a verii ar prinde din nou Europa League, unde contracandidatele ei din campionatul intern au ajuns, anul ăsta, doar în ”povești și doine, ghicitori, eresuri”, că tot am amintit despre începerea sau nu a școlii.

Aberdeen nu mai e echipa care a scos-o pe F.C. Argeș din cupele europene în urmă cu 40 și ceva de ani. E suficient să spui că Aberdeen din anii ’80 îi avea pe Ferguson antrenor și pe Gordon Strachan în teren. Iar golurile Argeșului (într-un 2-2 la Pitești) le-au înscris Bărbulescu și Radu II, adică doi fotbaliști care urmau să joace cu Steaua la Sevilla 1986.

Steaua a adus scoțieni grei la București. Dar nu erau ăștia

Ar fi ridicol, chiar science fiction, să credem că vreun jucător sau antrenor (!) pe care îl vom vedea, joi, la Steaua – Aberdeen va lua vreodată Champions League. Steaua a adus scoțieni grei la București. Dar nu erau ăștia. Erau scoțienii de la Glasgow Rangers, pe care i-a învins și înainte, și după revoluție.

Contra celor de la Aberdeen, FCSB are șansa de a face uitate mini-seismele verii și de a-l determina pe Mircea Lucescu să convoace cât mai mulți steliști (mai am de lucru până să învăț cuvântul ”fecesebiști”) pentru meciul din Cipru. Despre rețeta financiară n-am amintit.

Dacă FCSB se va califica, suporterii speră că Gigi Becali va investi în transferuri toți banii luați de la UEFA. Eu n-am păreri pe temă fiindcă sunt prea mulți specialiști în presă. Și mă eclipsează. Și îmi aduc aminte de un banc din pandemie. ”Când vom scăpa, domnule, de covid?” ”De ce mă întrebați pe mine? Eu sunt medic. Întrebați-i pe ziariști.”