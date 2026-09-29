Răzvan Ioan Boanchiș, opinie nepopulară: „Răbdare cu experimentele lui Gică Hagi!”

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Înainte de campania pentru mondialele de anul ăsta, echipa națională a câștigat grupa din Liga Națiunilor. Și a obținut astfel un loc de baraj. Apropo, poate vă dați seama măcar acum ce mare antrenor a fost Lucescu. A bătut Austria și a pierdut la scoruri strânse folosind cam aceiași jucători de azi. Mulți dintre ei destinați eternei înfrângeri. În sport există sintagma ”victorie norocoasă”. Naționala de azi a schimbat vocabularul fotbalului. . Scorurile corecte erau 1-4 și, vorba lui Mutu, 2-7.

Hagi, victima colaterală?

Și cum scriam, am câștigat Liga Națiunilor, dar nu ne-a folosit la nimic. Așa că singura noastră șansă este experimentul. Să se schimbe liniile, dar nu ca la hochei! Să se schimbe ca la supermarket, când hotărăște domnul manager peste noapte să mute raionul de coloniale în locul raionului de electrocasnice. A doua zi, bătrânii împing cărucioarele printre rafturi și nu înțeleg nimic, iar corporația decontează cheltuielile pentru ”redecorare” sau cum se numește manevra aia.

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Hagi decontează pentru ce n-au făcut alții la nivel de copii și juniori, el fiind singurul care a făcut ceva. Mai avem patru meciuri în octombrie și noiembrie. Lăsați-l pe Hagi să facă tot ce vrea. Să mai cheme încă 14 jucători și să renunțe la 16. Oricum nu există o strategie mai bună. Și la iarnă se va convinge cu cine poate ataca preliminariile unei competiții care chiar contează. Au fost destule echipe (de club, e drept) care au pierdut aproape toate meciurile amicale disputate în pregătirile din vară și pe urmă au ajuns în cupele europene. Hagi ne-a dat, ca fotbalist, mai mult decât speram. Și acum ne cere un singur lucru. Răbdare. Dacă n-avem alte variante, măcar să avem răbdare.

Boanchiș aduce aminte cine este antrenorul Hagi

Lui Hagi i se reproșează și că mizează excesiv pe jucătorii crescuți de el la Constanța. Dacă ajungea cu jucătorii ăia până în Divizia B, reproșul era îndreptățit. Dar . Câte meciuri a jucat Constanța în cupele europene, înainte de Hagi? Zero. La Constanța n-a mai venit Europa nici pe cale maritimă, că portul e cum e, acolo mai vine doar câte o dronă. În ultimii zece ani, Europa a ajuns la Constanța datorită lui Hagi.

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Câteva cuvinte și despre domnii fotbaliști. Unii dintre ei, nu generalizez, se prezintă la lot îmbrăcați avangardist, dar sunt despuiați sufletește pentru un tricou care te înnobilează, cum e cel al echipei naționale. Mai subțire cu tricourile decupate în dreptul tatuajelor! Am avut și noi o mare echipa națională. Să luăm meciul cu Suedia, care ne putea duce în semifinalele mondialelor din 1994. Câte tatuaje erau în primul 11 al României? Niciunul. Acum avem și ziariști tatuați.