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Răzvan Lucescu are parte de un început de sezon perfect în Qatar, reușind victorii pe linie. Al-Sadd s-a impus de o manieră categorică pe terenul ultimei clasate și conduce autoritar în clasament.

Răzvan Lucescu și Al-Sadd, victorie fabuloasă în Qatar

În etapa a 4-a a campionatului Qatarului, Al-Sadd s-a deplasat pe terenul modestei Al Sailiya, care nu obținuse niciun punct până acum. A fost o partidă extrem de spectaculoasă, încheiată cu victoria trupei tehnicianului român, scor 6-3.

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Oaspeții, care l-au avut în premieră în centrul defensivei pe , au dominat autoritar prima repriză și au deschis scorul prin Akram Afif (20), după o pasă decisivă venită de la brazilianul Roberto Firmino.

Contrar cursului jocului, gazdele au egalat prin Ali Olwan (35), dar formația pregătită de Răzvan Lucescu a avut o reacție formidabilă și a revenit în avantaj chiar înainte de pauză după reușita lui Hashim Ali (45+3).

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Răzvan Lucescu, victorii pe linie cu Al-Sadd

Repriza secundă a început cu un penalty transformat de Firmino (50), dar Al Sailiya a reintrat în joc cu golul lui Ahmad Moein Doozandeh (58). Însă, din acest moment, Al-Sadd nu le-a mai oferit nicio șansă adversarilor.

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Rând pe rând, Firmino (62), Afif (75) și Mostafa Meshaal (90+5) au înscris și au îndepărtat orice îndoială în privința învingătoarei. Gazdele au mai punctat odată la ultima fază prin același Olwan (90+10), dar succesul i-a aparținut lui Al-Sadd, scor 6-3.

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Cu patru victorii din tot atâtea jocuri, formația pregătită de Răzvan Lucescu s-a instalat în fruntea clasamentului, cu 12 puncte, fiind urmată de Shamal, cu 8 puncte, și Al-Rayyan, cu 7 puncte, dar și un meci mai puțin disputat.

Pentru Al-Sadd urmează acum debutul în . Qatarezii se vor deplasa la Teheran pentru duelul cu iranienii de la Esteghlal, programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:15.