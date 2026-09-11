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Răzvan Lucescu, 4 din 4 în campionatul Qatarului. Victorie spectaculoasă pentru Al-Sadd în ultima etapă. Video

Al-Sadd a făcut show în ultima etapă a campionatului Qatarului. Formația lui Răzvan Lucescu (57 de ani), victorie într-un meci în care s-au marcat nouă goluri.
Traian Terzian
11.09.2026 | 19:00
Razvan Lucescu 4 din 4 in campionatul Qatarului Victorie spectaculoasa pentru AlSadd in ultima etapa Video
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Răzvan Lucescu (57 de ani), încă o victorie cu Al-Sadd în campionatul Qatarului. Sursă foto: @AlsaddSC
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Răzvan Lucescu are parte de un început de sezon perfect în Qatar, reușind victorii pe linie. Al-Sadd s-a impus de o manieră categorică pe terenul ultimei clasate și conduce autoritar în clasament.

Răzvan Lucescu și Al-Sadd, victorie fabuloasă în Qatar

În etapa a 4-a a campionatului Qatarului, Al-Sadd s-a deplasat pe terenul modestei Al Sailiya, care nu obținuse niciun punct până acum. A fost o partidă extrem de spectaculoasă, încheiată cu victoria trupei tehnicianului român, scor 6-3.

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Oaspeții, care l-au avut în premieră în centrul defensivei pe italianul Alessio Romagnoli adus de la Lazio, au dominat autoritar prima repriză și au deschis scorul prin Akram Afif (20), după o pasă decisivă venită de la brazilianul Roberto Firmino.

Contrar cursului jocului, gazdele au egalat prin Ali Olwan (35), dar formația pregătită de Răzvan Lucescu a avut o reacție formidabilă și a revenit în avantaj chiar înainte de pauză după reușita lui Hashim Ali (45+3).

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Răzvan Lucescu, victorii pe linie cu Al-Sadd

Repriza secundă a început cu un penalty transformat de Firmino (50), dar Al Sailiya a reintrat în joc cu golul lui Ahmad Moein Doozandeh (58). Însă, din acest moment, Al-Sadd nu le-a mai oferit nicio șansă adversarilor.

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Rând pe rând, Firmino (62), Afif (75) și Mostafa Meshaal (90+5) au înscris și au îndepărtat orice îndoială în privința învingătoarei. Gazdele au mai punctat odată la ultima fază prin același Olwan (90+10), dar succesul i-a aparținut lui Al-Sadd, scor 6-3.

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Cu patru victorii din tot atâtea jocuri, formația pregătită de Răzvan Lucescu s-a instalat în fruntea clasamentului, cu 12 puncte, fiind urmată de Shamal, cu 8 puncte, și Al-Rayyan, cu 7 puncte, dar și un meci mai puțin disputat.

Pentru Al-Sadd urmează acum debutul în Grupa de Vest a Ligii Campionilor Asiei. Qatarezii se vor deplasa la Teheran pentru duelul cu iranienii de la Esteghlal, programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:15.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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