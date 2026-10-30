Sport

Răzvan Lucescu a ajuns pe primul loc în Qatar! Florinel Coman, titular în victoria lui Al-Gharafa. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
30.10.2026 | 23:30
Razvan Lucescu a ajuns pe primul loc in Qatar Florinel Coman titular in victoria lui AlGharafa Video
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Răzvan Lucescu a ajuns pe primul loc în Qatar. Foto: Profimedia
Răzvan Lucescu, victorie la scor în Qatar! Echipa lui a urcat pe primul loc: cum s-a descurcat Florinel Coman și ce a declarat Cosmin Contra
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Al-Sadd, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), a jucat vineri seară pe teren propriu cu Al-Shamal în cadrul etapei cu numărul 8 din campionatul Qatarului. Gazdele au câștigat cu scorul de 4-1 și astfel au urcat provizoriu pe primul loc în clasament, cu 18 puncte, un punct în plus față de ocupanta poziției secunde, Al-Rayyan, grupare care însă nu a jucat încă în această rundă.

Răzvan Lucescu, momentan pe primul loc în Qatar cu Al-Sadd. Florinel Coman, titular în victoria lui Al-Gharafa

Tot vineri seară, a avut meci și formația la care joacă Florinel Coman (28 de ani), Al-Gharafa, de asemenea pe teren propriu. Adversara a fost Qatar SC. Internaționalul român a fost titular, dar nu a avut realizări notabile, fiind înlocuit în minutul 58. Al-Gharafa a câștigat cu scorul de 2-0 și în prezent se află pe locul șapte în clasament, cu nouă puncte.

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Ce a declarat Cosmin Contra înainte de Al-Arabi – Al-Rayyan

Sâmbătă, Cosmin Contra îi poate da o mână de ajutor lui Răzvan Lucescu în cursa pentru primul loc din Qatar. Echipa lui, Al-Arabi, joacă pe teren propriu cu Al-Rayyan, formația aflată în prezent pe locul doi. „Derby-urile împotriva lui Al-Rayyan au întotdeauna un caracter special și sunt extrem de competitive, iar noi suntem conștienți de provocarea care ne așteaptă.

Intrăm în acest meci cu o concentrare sporită și o responsabilitate dublă de a oferi o performanță demnă de caracterul echipei. Meciurile majore în această etapă crucială a campionatului necesită cea mai mare disciplină și nu se pot tolera greșeli. Am întors pagina ultimei etape și toată atenția noastră este concentrată pe pregătirea pentru acest meci crucial.

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Clasamentul actual nu lasă loc de pierdere a vreunui punct, iar confruntarea cu o echipă de calibrul lui Al-Rayyan ne cere să jucăm cu spirit de luptă și disciplină tactică pentru a obține o victorie care ne va da un impuls puternic pentru a ne continua călătoria”, a declarat Cosmin Contra înainte de acest meci, citat de qsl.qa. 

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Rezumatul meciului Al-Sadd – Al-Shamal 4-1

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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