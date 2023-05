Răzvan Lucescu a anunțat ce echipă va pregăti din sezonul viitor după ce a pierdut finala Cupei Greciei cu PAOK: „M-a rănit enorm”

Răzvan Lucescu a încheiat fără trofeu sezonul la PAOK, însă la sosirea în România antrenorul român a mărturisit că va rămâne pe banca echipei din Grecia și în sezonul viitor. Fiul lui Mircea Lucescu a fost extrem de dezamăgit după .

Răzvan Lucescu va rămâne pe banca lui PAOK în sezonul viitor

PAOK Salonic a pierdut la mijlocul săptămânii finala Cupei Greciei, scor 0-2 cu AEK Atena, deși echipa antrenorului român a jucat aproape tot meciul în superioritate numerică. În campionat, echipa lui Răzvan Lucescu a terminat pe locul 4 în play-off și va juca sezonul următor în preliminariile Conference League.

La sosirea în România, Răzvan Lucescu a mărturisit că va continua pe banca lui PAOK, în ciuda faptului că , nou-promovată în prima ligă din Arabia Saudită. Antrenorul român mai are contract cu formația elenă până în vara anului 2024.

„Da, rămân în continuare în Grecia. A fost un an greu, ciudat, dezamăgitor. Sunt sub influența ultimului rezultat. Am jucat 11 finale între Cupă, Champions League în Asia, Cupa Ligii. Am pierdut 4, am câștigat 7 și asta a fost cea mai dureroasă.

Am pierdut și furați de arbitri într-un anumit moment, dar ce s-a întâmplat acum m-a rănit enorm”, a declarat Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu, resemnat după ce PAOK a pierdut finala Cupei Greciei: „Ar fi trebuit să câștigăm meciul”

Aflat din 2021 la al doilea mandat pe banca lui PAOK, Răzvan Lucescu s-a arătat extrem de afectat de ratarea câștigării Cupei Greciei. În minutul 6, Lazaros Rota, fundașul dreapta al lui AEK Atena, a încasat direct cartonașul roșu și a fost eliminat, însă formația din capitala Greciei s-a impus după golurile marcate de Moukoudi (min. 26) și Fernandes (min. 90+2).

„Era un meci de câștigat, ar fi trebuit să-l câștigăm și n-am reușit. N-am avut curaj să câștigăm. Nu pot spune că a fost vorba de ghinion, am ratat 7-8 ocazii mari și am primit un gol dintr-o prostie.

Fotbalul, în final, îi răsplătește pe cei care sunt îndrăzneți și au curaj. Noi n-am avut curaj”, a spus Răzvan Lucescu. AEK Atena a câștigat campionatul în Grecia și va evolua în preliminariile Champions League alături de Panathinaikos, aflată pe locul 2.

Olympiakos a încheiat play-off-ul pe locul 3 și va merge în preliminariile Europa League. În primul mandat pe banca lui PAOK, Răzvan Lucescu a câștigat Cupa Greciei în sezonul 2017-2018. În toamna lui 2019, Răzvan Lucescu a câștigat Liga Campionilor Asiei cu Al-Hilal.