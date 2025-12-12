Răzvan Lucescu a dat vina pe arbitrii români după Ludogoreț – PAOK 3-3! Ce i-a reproșat lui Horațiu Feșnic

ADVERTISEMENT

Ludogoreț – PAOK 3-3 a fost o partidă cu numeroase răsturnări de situație, însă Răzvan Lucescu a fost dezamăgit de faptul că echipa sa a pierdut 2 puncte mari care ar fi păstrat-o în lupta pentru Top 8. La finalul partidei, antrenorul român a avut obiecții la adresa arbitrajului lui Horațiu Feșnic.

Dezamăgire pentru Răzvan Lucescu după Ludogoreț – PAOK 3-3. Ce obiecții a avut asupra arbitrajului

La finalul întâlnirii din , Răzvan Lucescu a acuzat arbitrajul pentru un gol validat incorect gazdelor în opinia sa și a pus această remiză și pe seama numeroaselor ratări ale elevilor săi.

”Există dezamăgire în principal pentru ocaziile ratate spre finalul meciului. Există dezamăgire pentru că poate i-am mai făcut și alte cadouri adversarului. Dar există și dezamăgire pentru că în faza celui de-al doilea gol al lor Kamara nu a comis niciun fault, în timp ce atacantul lor era în poziție de ofsaid.

Da, am pierdut două puncte, dar având în vedere cum a decurs meciul, punctul pe care l-am obținut a fost foarte important. A fost o săptămână dificilă, cu trei meciuri puternice. Am înfruntat o echipă de calitate care ne-a presat, dar am luptat și, deși am căzut, ne-am ridicat în ultimele 10 minute.

Meciul a fost controlat de noi. Am ratat ocazii mari nu doar la finalul meciului, ci și în timpul lui. Rezultatele în fotbal se judecă după episoadele din timpul meciului. Acestea nu au fost de partea noastră. Ar fi fost diferit dacă am fi profitat de ocazii”, a declarat Lucescu, conform .

Oboseala, un alt factor pentru acest rezultat de egalitate

Tehnicianul român a explicat faptul că jucătorii săi au acumulat o stare de oboseală psihică după ultimele jocuri de pe plan intern, iar acest lucru i-a făcut să-și piardă luciditatea în anumite momente ale duelului cu Ludogoreț.

”Nu m-a surprins reacția echipei după ce am luat golul de 3-2. Avem calitate, avem experiență din meciurile europene și mai ales din acest an, deoarece am jucat foarte devreme în competiție. Cu toate acestea, cred că al doilea gol al lui Ludogoreț, față de care mi-am exprimat obiecțiile, ne-a doborât psihologic. Chiar și la 3-2 le-am dat mingea.

A fost o săptămână dificilă, am avut două meciuri cu Aris, ne-am consumat energia, spun doar că, chiar și cu modul în care a decurs jocul, chiar și la 3-3, am avut ocazii mari să obținem victoria și asta mă întristează. Nu trebuie să uităm că am întâlnit o echipă bună cu rezultate pozitive în Europa”, a mai spus antrenorul român.

Program infernal pentru PAOK Salonic în Europa League

La 3 zile după ce a fost desemnat , Răzvan Lucescu a vorbit despre ce o așteaptă pe PAOK în finalul grupei de Europa League, în care la începutul anului 2026 va întâlni Betis Sevilla și Olympique Lyon.

”Nu vreau să fac calcule, avem două meciuri de jucat. Până la meciul cu Betis avem multe meciuri în competițiile interne, se pot întâmpla multe lucruri. Am câștigat meciuri în care puțini au crezut, cum a fost cel cu Lille, dar nici nu am câștigat altele care erau așteptate, precum cel cu Maccabi.

Astăzi (n.r. joi) am obținut un punct chiar dacă eram în urmă în final, să nu uităm că și actualul nostru adversar luptă pentru calificare. Suntem într-o poziție de calificare, cu asta vom merge luna viitoare și vom aștepta să vină momentul pentru ultimele două meciuri”, a încheiat Lucescu.

Clasament Europa League

În urma rezultatului de egalitate din meciul cu Ludogoreț Razgrad, PAOK Salonic și-a diminuat serios șansele de a mai prinde Top 8 și a merge direct în optimile de finală ale Europa League. Mai degrabă, formația lui Răzvan Lucescu se va lupta pentru a rămâne între primele 24 și a evolua în play-off-ul pentru optimi.