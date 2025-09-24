Răzvan Lucescu a dat vina pe soartă după PAOK – Maccabi din Europa League: „Nu avem norocul de partea noastră”

, iar printre echipele care au jucat s-a numărat și trupa lui Răzvan Lucescu, PAOK.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu, supărat după ce PAOK a debutat cu egal în Europa League

Grecii au avut primul meci acasă, contra celor de la Maccabi Tel Aviv, și au remizat, 0-0, după ce au avut mai multe ocazii mari de a marca, însă nu au putut profita de aceste șanse. Tehnicianul român al celor de la PAOK, Răzvan Lucescu, a dat vina pe ghinion pentru rezultat și spune că au existat și erori defensive din partea elevilor săi care au permis adversarului să aibă câteva ocazii de a înscrie.

„A fost un meci complex, cu o echipă ofensivă, o echipă de calitate, iar asta ne-a ajutat să avem ocazii. Am făcut câteva greșeli ușoare și le-am dat șanse în prima repriză. În a doua nu au existat astfel de greșeli. Am jucat aproape meciul perfect în această privință. Ne-am creat ocazii și nu le-am permis să atace. Am ratat șanse, iar ei s-au apărat bine, au luptat să țină poarta intactă.

ADVERTISEMENT

Suntem într-un moment în care nu avem norocul de partea noastră. Trebuie să luptăm împotriva acestui lucru și din ocaziile pe care le creăm pentru a marca să reușim să înscriem. Trebuie să câștigăm aceste partide și astăzi a fost un meci în care trebuia să învingem”, a declarat Răzvan Lucescu , la finalul partidei pe care echipa sa a dominat-o, însă a terminat-o cu scor alb, cu Maccabi Tel Aviv.

PAOK, start bun în campionatul din Grecia

Pentru PAOK a fost al doilea rezultat de egalitate, Altfel, startul de campionat a fost bun pentru Răzvan Lucescu și elevii săi. Aceștia au învins în primele 3 etape și astfel au acumulat 10 puncte în clasament. Echipa pregătită de tehnicianul român urmează acum să joace un meci în campionat, contra celor de la Asteras Tripoli, în deplasare.

ADVERTISEMENT

Când vorbim de meciurile din Europa League, grecii au următoarele adversare: Celta Vigo, Lille, Ludogorets și Lyon, în deplasare, iar pe teren propriu urmează să dea piept cu Young Boys, Brann și Real Betis. Sezonul trecut al Europa League a fost unul încheiat de PAOK chiar la București, după o dublă cu FCSB, în care campioana României s-a impus, atât acasă, cât și la meciul din deplasare.