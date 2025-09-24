Sport
Răzvan Lucescu a dat vina pe soartă după PAOK – Maccabi din Europa League: „Nu avem norocul de partea noastră”

Răzvan Lucescu a oferit primele declarații după ce echipa sa a remizat, 0-0, în meciul din Europa League, cu Maccabi Tel Aviv.
Mihai Alecu
24.09.2025 | 23:30
Răzvan Lucescu a dat vina pe ghinion după ce PAOK a făcut egal cu Maccabi Tel Aviv

Grupa principală de Europa League a avut debutul astăzi, iar printre echipele care au jucat s-a numărat și trupa lui Răzvan Lucescu, PAOK.

Răzvan Lucescu, supărat după ce PAOK a debutat cu egal în Europa League

Grecii au avut primul meci acasă, contra celor de la Maccabi Tel Aviv, și au remizat, 0-0, după ce au avut mai multe ocazii mari de a marca, însă nu au putut profita de aceste șanse. Tehnicianul român al celor de la PAOK, Răzvan Lucescu, a dat vina pe ghinion pentru rezultat și spune că au existat și erori defensive din partea elevilor săi care au permis adversarului să aibă câteva ocazii de a înscrie.

„A fost un meci complex, cu o echipă ofensivă, o echipă de calitate, iar asta ne-a ajutat să avem ocazii. Am făcut câteva greșeli ușoare și le-am dat șanse în prima repriză. În a doua nu au existat astfel de greșeli. Am jucat aproape meciul perfect în această privință. Ne-am creat ocazii și nu le-am permis să atace. Am ratat șanse, iar ei s-au apărat bine, au luptat să țină poarta intactă.

Suntem într-un moment în care nu avem norocul de partea noastră. Trebuie să luptăm împotriva acestui lucru și din ocaziile pe care le creăm pentru a marca să reușim să înscriem. Trebuie să câștigăm aceste partide și astăzi a fost un meci în care trebuia să învingem”, a declarat Răzvan Lucescu conform presei din Grecia, la finalul partidei pe care echipa sa a dominat-o, însă a terminat-o cu scor alb, cu Maccabi Tel Aviv.

PAOK, start bun în campionatul din Grecia

Pentru PAOK a fost al doilea rezultat de egalitate, 0-0, după cel din campionat, contra celor de la Panetolikos. Altfel, startul de campionat a fost bun pentru Răzvan Lucescu și elevii săi. Aceștia au învins în primele 3 etape și astfel au acumulat 10 puncte în clasament. Echipa pregătită de tehnicianul român urmează acum să joace un meci în campionat, contra celor de la Asteras Tripoli, în deplasare.

