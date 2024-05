Răzvan Lucescu a dezvăluit motivele pentru care Edi Iordănescu l-a ignorat pe Mitriță: „Nu e vorba de orgoliu”. Ce spune despre grupa României la Euro

, chiar dacă fotbalistul Universității Craiova a fost unul dintre cei mai în formă fotbaliști din SuperLiga.

Răzvan Lucescu, după ce Alex Mitriță nu a fost convocat pentru Euro: „Am avut multe discuții cu el”

Răzvan Lucescu a vorbit despre , și despre ce l-a făcut pe selecționer să îl lase acasă la turneul final.

„Este un jucător care poate face diferența, dar trebuie să fie rege unde este. Dacă nu este rege și simte adversitatea sau competiție, cedează. Așa am vazăut când l-am avut acolo. Eu am vrut să rămână și am încercat.

Ne-a ajutat în multe momente, dar a și cedat în multe momente, când simțea că nu joacă. Am avut multe discuții cu el pe tema asta și îi spuneam: ‘Tu ești român, ești ca și mine, trebuie să ții cont de asta, trebuie să te lupți mai mult!’.

Nu e vorba de orgoliu, el dă mai mult decât totul când simte că toată lumea îl iubește și este starul echipei. Are nevoie de această susținere”, a declarat Răzvan Lucescu, la .

Răzvan Lucescu, despre grupa României la Euro: „Noi suntem cei mai slab cotați”

Răzvan Lucescu a analizat grupa naționalei României de la Campionatul European din Germania și a spus ce trebuie să facă elevii lui Edi Iordănescu pentru a obține rezultatele dorite.

„E o grupa complicata. Ucraina are jucători în campionate puternice și la echipe bune. Belgia este Belgia. Slovacia nu este o forță chiar atât de speriat pentru noi, dar are un antrenor italian. Nu știi niciodată ce motivație poate să aibă, cum vor da absolut totul.

Noi suntem cei mai slab cotați și asta e bine. Nu trebuie creată o presiune. Trebuie plecat la drum cu mult optimism, dar un optimism corect, cu respect pentru muncă, cu respect pentru adversari.

Trebuie să avem ideea de a da absolut totul pe teren și jucătorii trebuie să trebuie susținuți de absolut toată lumea. Interesul tutror este să facem o figură frumoasă.

Îți mai aduci aminte că am fost în 2021, înaintea Campionatului European și eu am spus că Italia va câștiga.Ei nu aveam presiune și am văzut că toată lumea îi susținea”, a mai declarat Răzvan Lucescu.