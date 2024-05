Răzvan Lucescu a dezvăluit noaptea magică de la Salonic: „A fost un infern emoțional. Parcă aveam niște lanțuri în suflet! Am simțit descătușarea”

PAOK a devenit pentru a 4-a oară campioană a Greciei după meciul nebun cu Aris, . Brandon și Taison au marcat golurile formației din Salonic, goluri care le-a adus grecilor un nou titlu de campioană.

Răzvan Lucescu a dezvăluit noaptea magică de la Salonic: „A fost un infern emoțional”

a vorbit despre seara magică de la Salonic.

Tehnicianul român a mai declarat că partida cu Aris a fost un infern emoțional pentru el din cauza presiunii imense prin care acesta a fost nevoit să treacă în zilele dinaintea ultimei etape din Grecia.

„Nici eu nu pot spune că am mai văzut așa bucurie. E o diferență între titlul de acum și titlu de atunci. Titlul cu Al-Hilal, Champions League, este total diferit. Ultimele 3 zile au fost un infern emoțional pentru mine. Dacă am crezut și am sperat profund că putem să luăm titlul, mintea și gândul nu mi-au dat pace.

Mi s-a părut că am niște lanțuri în suflet sau în minte care nu m-au lăsat să trăiesc. E foarte complicat să spun ce m-a emoționat. Știu că au dat gol și mă gândeam că nu se termină aici. După ,când l-am văzut pe arbitru că arată cartonaș roșu, a creat o incertitudine.

11 contra 10, ei jucând și pentru AEK, rivalitatea cu noi fiind mare, nu știam ce se va întâmpla. Faptul că l-a dat afară pe băiatul ăsta, a arătat cum a fost sezonul nostru. Vom câștiga titlul, dar prin suferință. S-a terminat meciul și am simțit o imensă descătușare. În vestiar a fost o nebunie, o fericire”, a dezvăluit Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Lucescu: „Fericirea oamenilor depinde de rezultatele noastre”

Antrenorul român a vorbit și despre suporterii lui PAOK Salonic, suporterii care s-au bucurat la maxim de câștigarea unui titlul de către propria echipă. Zeci de mii de fani au ieșit pe străzi pentru a sărbători al 4-lea campionat din istorie.

„Am început să dansăm, să cântăm. Gândul m-a dus imediat la ce se va întâmpla cu suporterii. Fanii ăștia trăiesc doar pentru echipă. E o nebunie orașul ăsta, zona. E lume amărâtă care supraviețuiește prin fotbal. Înaintea meciurilor importante veneau liderii suporterilor și ne transmiteau din toată nebunia lor.

Din toată energia, suferința. Și chestia asta, când am ieșit de pe teren, mergând cu autobuzul și văzând toată pasiunea fanilor, m-a bucurat enorm. La ora 3 dimineața oamenii erau lângă noi. Asta mi-a creat o stare foarte complicată de satisfacție și ușurare, dar în același timp și o responsabilitate pentru anul viitor.

Nu e simplă chestia asta. Acum fericirea oamenilor depinde de rezultatele noastre. Toate chestiile cotidiene par simple când realizezi ce creezi și câtă lume își pune speranța în ceea ce faci tu, e o responsabilitate imensă”, a mai declarat antrenorul la FANATIK SUPERLIGA.

