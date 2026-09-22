Răzvan Lucescu (57 de ani) s-a despărțit la finalul sezonului trecut de PAOK Salonic. Ulterior, a semnat cu Al-Sadd din Qatar. La această echipă, antrenorul român are obiective îndrăznețe, reprezentate inclusiv de un parcurs cât mai lung în Liga Campionilor Asiei, competiție pe care de altfel fostul selecționer al României a câștigat-o în trecut, alături de Al-Hilal din Arabia Saudită, mai exact în 2019.
Acum, întrebat de ce a ales să facă acest pas în cariera sa după plecarea de la clubul din Grecia, fiul regretatului Mircea Lucescu a explicat pe larg această decizie. În primul rând, a dorit să sublinieze că este vorba despre o echipă de anvergură, cu pretenții, la nivelul continentului asiatic. De asemenea, antrenorul român a vorbit despre jucătorii de valoare, în viziunea lui, pe care îi are la dispoziție în prezent.
Nu în ultimul rând, Răzvan Lucescu a spus și că a ajuns să considere că și-a câștigat prin performanțele realizate de-a lungul timpului dreptul de a merge să antreneze oriunde își dorește, fără ca această chestiune să fie pusă la îndoială de către opinia publică. „(n.r. De ce a ales Al-Sadd) În primul rând, că am plecat de la PAOK. În al doilea rând, că Al-Sadd este un nume foarte important în Asia. Eu am avut două experienţe în acea zonă. O dată în Qatar, prima experienţă (n.r. la El-Jaish), care pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că a fost prima mea ieşire din România.
A doua, în Arabia Saudită, unde am şi câştigat ceea ce am câştigat (n.r. Liga Campionilor Asiei) şi cunosc foarte bine ce înseamnă Al-Sadd. În al treilea rând, pentru că este o echipă care are jucători de mare calitate, are jucători internaţionali, jucători de pe plan local talentaţi.
Un club care are în permanenţă obiectivul de a câştiga, de a câştiga, de a câştiga, lucru care te împinge întotdeauna să dai maximum. Cred că am ajuns şi eu la un moment la care pot să decid unde să merg”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit primasport.ro.