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Răzvan Lucescu (57 de ani) s-a despărțit la finalul sezonului trecut de PAOK Salonic. Ulterior, a semnat cu Al-Sadd din Qatar. La această echipă, antrenorul român are obiective îndrăznețe, reprezentate inclusiv de un parcurs cât mai lung în , competiție pe care de altfel fostul selecționer al României a câștigat-o în trecut, alături de Al-Hilal din Arabia Saudită, mai exact în 2019.

Răzvan Lucescu a explicat de ce a semnat cu Al-Sadd din Qatar după ce a plecat de la PAOK Salonic

Acum, întrebat de ce a ales să facă acest pas în cariera sa după plecarea de la clubul din Grecia, fiul regretatului Mircea Lucescu a explicat pe larg această decizie. În primul rând, a dorit să sublinieze că este vorba despre o echipă de anvergură, cu pretenții, la nivelul continentului asiatic. De asemenea, antrenorul român a vorbit despre jucătorii de valoare, în viziunea lui, pe care îi are la dispoziție în prezent.

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Care au fost motivele antrenorului român

Nu în ultimul rând, Răzvan Lucescu a spus și că a ajuns să considere că și-a câștigat prin performanțele realizate de-a lungul timpului dreptul de a merge să antreneze oriunde își dorește, fără ca această chestiune să fie pusă la îndoială de către opinia publică. „(n.r. De ce a ales Al-Sadd) În primul rând, că am plecat de la PAOK. În al doilea rând, că Al-Sadd este un nume foarte important în Asia. Eu am avut două experienţe în acea zonă. O dată în Qatar, prima experienţă (n.r. la El-Jaish), care pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că a fost prima mea ieşire din România.

A doua, în Arabia Saudită, unde am şi câştigat ceea ce am câştigat (n.r. Liga Campionilor Asiei) şi cunosc foarte bine ce înseamnă Al-Sadd. În al treilea rând, pentru că este o echipă care are jucători de mare calitate, are jucători internaţionali, jucători de pe plan local talentaţi.

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Un club care are în permanenţă obiectivul de a câştiga, de a câştiga, de a câştiga, lucru care te împinge întotdeauna să dai maximum. Cred că am ajuns şi eu la un moment la care pot să decid unde să merg”, a spus , potrivit