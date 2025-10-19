Sport

Răzvan Lucescu a fost „nașul” lui Răzvan Marin și în derby-ul AEK – PAOK! L-a „răzbunat” pe „Il Luce” după scandalul de la națională

PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la AEK, grupare pentru care Răzvan Marin a fost titular. Astfel, tehnicianul și-a „răzbunat” oarecum tatăl, implicat într-un conflict cu mijlocașul.
Bogdan Mariș
20.10.2025 | 00:04
Razvan Lucescu a fost nasul lui Razvan Marin si in derbyul AEK PAOK La razbunat pe Il Luce dupa scandaluldelanationala
ULTIMA ORĂ
PAOK, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la AEK. Răzvan Marin a fost titular pentru gazde. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Derby-ul etapei cu numărul 7 din Superliga Greciei s-a disputat la Atena, unde AEK a primit vizita celor de la PAOK. Formația pregătită de Răzvan Lucescu a obținut o victorie uriașă, 2-0, și este noul lider al campionatului. Titular în echipa gazdă, Răzvan Marin a avut o evoluție ștearsă, fiind înlocuit în minutul 56.

Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu în derby-ul cu echipa finului Răzvan Marin

AEK Atena pornea cu prima șansă în disputa contra lui PAOK, având avantajul terenului propriu. Partida a fost echilibrată în prima repriză, cu oportunități de ambele părți. Deschiderea de scor a sosit cu puțin timp înainte de pauză, când Baba Rahman a punctat cu o lovitură de cap după o centrare a lui Zivkovic.

ADVERTISEMENT

Gruparea pregătită de Răzvan Lucescu și-a dublat avantajul în minutul 49. Giannis Konstantelias a profitat de o pasă greșită trimisă spre propriul portar de către Moukoudi, a interceptat balonul, l-a păcălit pe goalkeeperul advers și a finalizat simplu, în poarta goală. Moukoudi și-a „completat” evoluția dezastruoasă în minutul 86, când a fost eliminat după un fault comis asupra lui Despodov.

Ce a declarat Răzvan Lucescu după victoria cu AEK

Răzvan Lucescu a reacționat după succesul obținut la Atena, care a dus-o pe PAOK pe primul loc. „Fiecare meci este special. Fiecare partidă este o provocare pe care trebuie să o tratezi în alt mod. AEK a avut două momente bune din faze fixe și una când scorul era deja 2-0.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Am avut mai multe ocazii, iar asta ne-a dat încredere. Suntem mulțumiți că am obținut un rezultat bun contra unei echipe bune, cum am făcut și în urmă cu două săptămâni (n.r. 2-1 cu Olympiacos). Avem un program dificil. Există entuziasm, dar nu trebuie să îl lăsăm să ne copleșească”, a afirmat antrenorul român, conform gazzetta.gr.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”

Ce notă a primit Răzvan Marin după AEK – PAOK 0-2

Titularizat de antrenorul Marko Nikolic, Răzvan Marin a fost implicat în două faze periculoase în prima repriză, care nu au dus însă la goluri. Mijlocașul român a părăsit terenul în minutul 56, când tehnicianul gazdelor a făcut nu mai puțin de patru modificări. Haitianul Frantzdy Pierrot a fost cel care l-a înlocuit pe Marin.

Evoluția internaționalului român a fost notată cu 6.3 de site-ul SofaScore, sub media celor de la AEK (6.53). Așadar, Răzvan Marin nu a reușit să se impună în duelul cu nașul său, Răzvan Lucescu, iar echipa sa rămâne pe locul 3, cu 16 puncte. PAOK a ajuns la cota 17 după acest succes și este noul lider.

ADVERTISEMENT

Răzvan Marin, conflict incredibil cu Mircea Lucescu

Prin această victorie, Răzvan Lucescu și-a „răzbunat” oarecum tatăl, după conflictul pe care acesta l-a avut cu Răzvan Marin la echipa națională. Mircea Lucescu l-a lăsat pe mijlocașul lui AEK pe bancă la meciul disputat de prima reprezentativă contra Austriei, câștigat de „tricolori” cu 1-0 după reușita lui Virgil Ghiță din prelungiri. Înainte de partidă, selecționerul afirmase că fotbalistul este accidentat, însă mai apoi a recunoscut că a profitat de situație pentru a-l lăsa pe acesta pe bancă.

„Am profitat de faptul că a spus că îl doare, că a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri, nu cum spun alții. Joi, după meciul cu Moldova, a făcut 5 minute, plus alte 3 minute. Acesta nu este antrenament!”, a declarat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Marin nu s-a abținut după afirmațiile selecționerului și a oferit o replică dură. „Am preferat să se zică direct că nu e nevoie de mine, că mai bine să stau pe bancă sau mai știu eu ce decât să se zică că sunt accidentat, lovit sau mai știu eu ce”, a afirmat mijlocașul.

Alex Musi, șocat de parada lui Koljic din Dinamo – Rapid 0-2: „Am...
Fanatik
Alex Musi, șocat de parada lui Koljic din Dinamo – Rapid 0-2: „Am zis că o bagă în poartă”
Costel Gâlcă, nemulţumit după victoria cu Dinamo: „Am avut noroc! Trebuie să jucăm...
Fanatik
Costel Gâlcă, nemulţumit după victoria cu Dinamo: „Am avut noroc! Trebuie să jucăm mai bine”
Explozie de bucurie în loja Rapidului după 2-0 cu Dinamo! Cum au sărbătorit...
Fanatik
Explozie de bucurie în loja Rapidului după 2-0 cu Dinamo! Cum au sărbătorit oficialii giuleștenilor succesul de pe Arena Națională. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe...
iamsport.ro
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe U Cluj! Cine le-a luat fața lui Bergodi și Mutu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!