Răzvan Lucescu a fost „nașul” lui Răzvan Marin și în derby-ul AEK – PAOK! L-a „răzbunat” pe „Il Luce” după scandalul de la națională

Derby-ul etapei cu numărul 7 din Superliga Greciei s-a disputat la Atena, unde AEK a primit vizita celor de la PAOK. Formația pregătită de Răzvan Lucescu a obținut o victorie uriașă, 2-0, și este noul lider al campionatului. Titular în echipa gazdă, Răzvan Marin a avut o evoluție ștearsă, fiind înlocuit în minutul 56.

Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu în derby-ul cu echipa finului Răzvan Marin

AEK Atena pornea cu prima șansă în disputa contra lui PAOK, având avantajul terenului propriu. Partida a fost echilibrată în prima repriză, cu oportunități de ambele părți. Deschiderea de scor a sosit cu puțin timp înainte de pauză, când Baba Rahman a punctat cu o lovitură de cap după o centrare a lui Zivkovic.

Gruparea pregătită de Răzvan Lucescu și-a dublat avantajul în minutul 49. Giannis Konstantelias a profitat de o pasă greșită trimisă spre propriul portar de către Moukoudi, a interceptat balonul, l-a păcălit pe goalkeeperul advers și a finalizat simplu, în poarta goală. Moukoudi și-a „completat” evoluția dezastruoasă în minutul 86, când a fost eliminat după un fault comis asupra lui Despodov.

Ce a declarat Răzvan Lucescu după victoria cu AEK

Răzvan Lucescu a reacționat după succesul obținut la Atena, care a dus-o pe PAOK pe primul loc. „Fiecare meci este special. Fiecare partidă este o provocare pe care trebuie să o tratezi în alt mod. AEK a avut două momente bune din faze fixe și una când scorul era deja 2-0.

Am avut mai multe ocazii, iar asta ne-a dat încredere. Suntem mulțumiți că am obținut un rezultat bun contra unei echipe bune, cum am făcut și în urmă cu două săptămâni (n.r. 2-1 cu Olympiacos). Avem un program dificil. Există entuziasm, dar nu trebuie să îl lăsăm să ne copleșească”, a afirmat antrenorul român, conform .

Ce notă a primit Răzvan Marin după AEK – PAOK 0-2

Titularizat de antrenorul Marko Nikolic, Răzvan Marin a fost implicat în două faze periculoase în prima repriză, care nu au dus însă la goluri. Mijlocașul român a părăsit terenul în minutul 56, când tehnicianul gazdelor a făcut nu mai puțin de patru modificări. Haitianul Frantzdy Pierrot a fost cel care l-a înlocuit pe Marin.

Evoluția internaționalului român a fost notată cu 6.3 de site-ul SofaScore, sub media celor de la AEK (6.53). Așadar, Răzvan Marin nu a reușit să se impună în duelul cu , iar echipa sa rămâne pe locul 3, cu 16 puncte. PAOK a ajuns la cota 17 după acest succes și este noul lider.

Răzvan Marin, conflict incredibil cu Mircea Lucescu

Prin această victorie, Răzvan Lucescu și-a „răzbunat” oarecum tatăl, după conflictul pe care acesta l-a avut cu Răzvan Marin la echipa națională. Mircea Lucescu l-a lăsat pe mijlocașul lui AEK pe bancă la meciul disputat de prima reprezentativă contra Austriei, câștigat de „tricolori” cu 1-0 după reușita lui Virgil Ghiță din prelungiri. Înainte de partidă, selecționerul afirmase că fotbalistul este accidentat, însă mai apoi .

„Am profitat de faptul că a spus că îl doare, că a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri, nu cum spun alții. Joi, după meciul cu Moldova, a făcut 5 minute, plus alte 3 minute. Acesta nu este antrenament!”, a declarat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

. „Am preferat să se zică direct că nu e nevoie de mine, că mai bine să stau pe bancă sau mai știu eu ce decât să se zică că sunt accidentat, lovit sau mai știu eu ce”, a afirmat mijlocașul.