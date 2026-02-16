Răzvan Lucescu rămâne în top și după meciul cu AEK Atena. Toate detaliile luptei pentru titlu din Grecia

ADVERTISEMENT

PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, 0-0, acasă, cu AEK Atena și a ratat șansa de a urca pe primul loc în Grecia. , după Olympiakos – 47 puncte și AEK – 49 puncte, dar are un meci mai puțin disputat.

PAOK a ratat șansa de trece pe primul loc

Derby-ul de la Salonic putea fi decis în minutul 12, când Giakoumakis a ratat o lovitură de la 11 metri.„E greu să gestionezi meciuri tari. Trecem printr-o situație complicate, dar sunt foarte mândru de jucătorii mei. Efortul jucătorilor a fost foarte mare! Am avut anul acesta patru derby-uri și două meciuri europene, care au consumat multă energie.

ADVERTISEMENT

Lovitura de la 11 matri ratată ne-a costat în plan mental, iar AEK a căpătat încredere. Astfel de meciuri se decid într-o singură fază și trebuie să fii pregătit pentru asta”, a spus tehnicianul român după meci.

AEK, Olympiacos și PAOK sunt echipele care luptă pentru titlu în acest sezon, Panathinaikos fiind ieșită din calcule. PAOK este calificată și în finala Cupei, unde va întâlni OFI Creta, pe 25 aprilie, la Volos.

ADVERTISEMENT

Trei echipe se bat la titlu în Grecia

Până la finalul sezonului regulat mai sunt cinci etape (PAOK are și o restanță), apoi urmează play-offul, la care participă doar primele patru echipe din clasament (Levadiakos este pe locul 4 cu 39 de puncte).

ADVERTISEMENT

În play-offul din Grecia, punctele nu se înjumătățesc, iar echipele vor juca fiecare cu fiecare tur-retur. unde toți vor juca acasă și în deplasare. Toate cele trei echipe care trag la titlu sunt angrenate și în cupele europene. Olympiakos joacă în play-offul Ligii Campionilor cu Bayer Leverkusen, , iar AEK este calificată direct în optimile Conference League.

Care e programul echipelor din fruntea clasamentului

AEK (49 puncte)

ADVERTISEMENT

22 februarie: AEK-Levadiakos

1 martie: Volos-AEK

7 martie: AEK-AEL Novibet

15 martie: Atromitos-AEK

22 martie: AEK-Kifissia

OLYMPIACOS (47 puncte)

21 februarie: Olympiacos-Panetolikos

1 martie: Panserraikos-Olympiacos

8 martie: Olympiacos-PAOK

14 martie: OFI-Olympiacos

22 martie: Olympiacos-AEL Novibet

PAOK (46 puncte)

22 februarie: AEL Novibet-PAOK

1 martie: PAOK – Asteras Aktor

4 martie: Kifissia-PAOK

8 martie: Olympiacos-PAOK

15 martie: PAOK-Levadiakos

22 martie: Volos-PAOK

PAOK a dominat derbyurile în acest sezon

PAOK rămâne însă cu un ascendent moral față de rivalele sale. În sezonul actual, în meciurile cu acestea, a pierdut o singură dată. Din zece meciuri jucate contra marilor rivale (AEK, Panathinaikos, Olympiakos și Aris), PAOK s-a înclinat doar la Atena, în fața lui Panathinaikos. În rest, vulturii au făcut trei egaluri și au obținut șapte victorii.

PAOK contra rivalelor din Grecia în acest sezon

AEK – PAOK 0-2

PAOK -AEK 0-0

PAOK – Olympiacos 2-1

Olympiacos – PAOK 0-2

Panathinaikos – PAOK 0-1

PAOK – Panathinaikos 1-0

PAOK – Panathinaikos 2-0

Panathinaikos – PAOK 2-1

PAOK – Aris 3-1

Aris – PAOK 0-0

Aris – PAOK 1-1