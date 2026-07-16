Sport

Răzvan Lucescu a început treaba la noua echipă: „The Boss in motion!”. Imagini spectaculoase de la antrenament. Video

Răzvan Lucescu nu pierde vremea. Antrenorul român a început treaba la noua sa echipă. Tehnicianul a fost în centrul atenției la antrenament.
Mihai Dragomir
16.07.2026 | 15:18
Razvan Lucescu a inceput treaba la noua echipa The Boss in motion Imagini spectaculoase de la antrenament Video
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Răzvan Lucescu, în centrul atenției la Al-Sadd. Foto: Colaj FANATIK.
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Răzvan Lucescu a început un nou capitol din cariera sa de antrenor în această vară. Plecat de la PAOK, el a semnat cu Al-Sadd din Qatar. Românul nu pierde vremea și a început deja treaba la noua sa echipă, unde a fost deja în centrul atenției la antrenament.

Răzvan Lucescu, în centrul atenției la Al-Sadd

Răzvan Lucescu (57 de ani) a preluat-o pe Al-Sadd din Qatar pe un salariu impresionant, la scurt timp după ce s-a despărțit de PAOK Salonic. Antrenorul român a semnat un contract pe doi ani cu Al-Sadd, cu un salariu de 3.5 milioane de dolari pe sezon, cu opțiune de prelungire pe încă un an. Răzvan Lucescu l-a înlocuit pe Roberto Mancini, fostul selecționer al Italiei, și se va duela în Qatar cu un alt tehnician român, Cosmin Contra de la Al-Arabi.

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Al-Sadd a postat noi imagini cu tehnicianul român, de la antrenamentul echipei sale. Lucescu Jr. a fost surprins extrem de concentrat, dând încă o dată dovadă de pasiunea pe care o are față de fotbal, dar și de implicarea sa la echipele pe care la conduce. „Șeful în mișcare!”, este descrierea pusă videoclipului cu Răzvan Lucescu pe pagina oficială a clubului.

Transfer direct din Serie A pentru Răzvan Lucescu. Șeicii îl răsfață

Principalul obiectiv al lui Lucescu Jr. la echipa din Qatar va fi reprezentat de câștigarea Ligii Campionilor Asiei, cel mai prestigios trofeu pus la bătaie pentru echipele asiatice. Șeicii vor să îi pună la dispoziție un lot cu care să poată îndeplini această țintă.

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Recent, jurnalistul Fabrizio Romano a informat că s-a ajuns la un acord de transfer între Lazio și Al-Sadd pentru Alessio Romagnoli, fundașul central de 31 de ani. Al-Sadd are un lot cotat la 63 de milioane de euro, cel mai valoros jucător fiind mijlocașul ofensiv Claudinho (12 milioane de euro).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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