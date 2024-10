Răzvan Lucescu a izbucnit după Levadiakos – PAOK: „Nu am nicio problemă să-mi fac bagajele și să plec la București”

PAOK este lider în campionatul Greciei după 7 etape, iar formația antrenată de Răzvan Lucescu și-a confirmat forma bună pe plan intern duminică, când s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Levadiakos. Camara și Schwab au adus victoria pe final pentru campioana en-titre, iar la finalul partidei, antrenorul român a avut un discurs surprinzător.

Răzvan Lucescu, discurs surprinzător după victoria cu Levadiakos: „Nu am nicio problemă să-mi fac bagajele și să plec la București”

Victoria din acest weekend, de pe terenul celor de la Levadiakos, a adus puțină liniște în tabăra campioanei Greciei.

Chiar și așa, antrenorul român a simțit nevoia să transmită un mesaj către suporteri, conducere, dar și , precizând că el este gata să plece de la dacă rezultatele nu vor fi pe măsura așteptărilor.

„Voi toți, oamenii, proprietarul, ar trebui să înțelegeți că atunci când schimbați echipa în fiecare an, în esență reconstruiți echipa, de la zero, ca să nu spun, de la minus cinci. Și când se întâmplă asta, reînnoirea, este nevoie de timp, indiferent dacă vrei sau nu. Nu toate lucrurile se fac peste noapte. Sunt automatizări, sunt lucruri care trebuie refăcute, conexiunea dintre jucători care trebuie refăcută. Există automatizări între jucători pentru a învăța unii de la alții, nu doar între echipe.

Am experiența mea, în fiecare an construim echipa. Din moment ce am rupt procesul cu reînnoirea și modificările aduse, atunci va trebui să lucrăm foarte sus. De-a lungul anilor, munca mea a arătat că în noiembrie lucrurile din cadrul echipei devin mai omogene.

Indiferent de calitatea jucătorilor din campionat, să nu uităm că avem jucători din culturi diferite, unul este din Europa de Est, altul din Nord, altul din Europa de Vest. Este foarte ușor să dai peste cap când joci fotbal, este mai greu de remediat. Am fost norocoși să intrăm în Europa League, norocoși să avem o bază de anul trecut și până la un punct să avem un stil de a juca.

Am avut două meciuri europene cu multe șanse și am făcut greșeli pe care le-am plătit pentru că așa se întâmplă când faci o echipă. Știm că atunci când lucrurile se vor așeza, toată lumea își va da seama ce vom face. Când e chimie suntem primii în clasament, ceea ce este un lucru pozitiv și nu suntem pe locul 10, așa cum am simțit în ultimele zile.

Sunt aici în seara asta, nu am nicio problemă să merg la Salonic și să-mi fac bagajele pentru București a doua zi. Dacă toți oamenii nu înțeleg acest proces pe care l-am explicat. Toată lumea ar trebui să înțeleagă procesul muncii pe care o facem. Sunt împăcat cu ceea ce am făcut la PAOK, am arătat ce pot face. Dacă cineva nu este fericit, sunt aici, pot să mă întorc la București fără nicio problemă”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit .

Răzvan Lucescu: „Nu ar trebui să ne batem joc”

Răzvan Lucescu a continuat să vorbească despre obiectivele pe care și le-a propus pe banca grecilor până la finalul sezonului, dar a subliniat că nu are nevoie de o presiune în plus pe umerii jucătorilor.

„Vorbesc și spun ceea ce cred. Pentru ceea ce simt cel mai mult. Sunt aici, nu spun că putem câștiga campionatul sau Europa League, dar spun că vom face munca pentru a obține rezultatul pe care ni-l dorim la finalul sezonului.

Simt că trebuie să avem un echilibru și nu ar trebui să ne batem joc de o echipă care este nouă și nu ar trebui să ne batem joc de munca care se face în echipă. Nu ar trebui să punem o presiune uriașă asupra ei, pentru că așa nu putem crea relații adecvate, pentru că dai spațiu lucrurilor care se întâmplă în cadrul echipei și poate în viitor vor afecta echipa.

Cine este pe lista europeană, cine nu. Toate acestea formează multe povești. Trebuie să avem un echilibru grozav. Nu vorbesc doar despre noi, în general, se întâmplă în Grecia. Punctul nostru tare în această perioadă a fost echilibrul. Dacă pierdem acest echilibru, atunci nu putem reuși”, a mai transmis Răzvan Lucescu.

Programul lui PAOK în următoarele meciuri

20 octombrie: AEK Atena – PAOK

24 octombrie: PAOK- Viktoria Plzen

27 octombrie: PAOK – OFI Crete

29 octombrie: PAE Egaleo – PAOK

3 noiembrie: Lamia – PAOK

7 noiembrie: Manchester United – PAOK