Răzvan Lucescu, sfâșiat de durere la evenimentul dedicat tatălui său: „Soția mea a început să plângă în mașină. Fiul meu se simte singur”

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Muzeul Fotbalului din Capitală a găzduit miercuri, 17 iunie, un eveniment în amintirea regretatului Mircea Lucescu. Răzvan Lucescu, fiul său, a fost copleșit de emoții în timp ce ținea un discurs. El a fost sprijinit de legendele lui Dinamo.

Răzvan Lucescu, în lacrimi la evenimentul dedicat lui Mircea Lucescu

Muzeul Fotbalului a avut parte de un eveniment în care s-a lansat, din partea clubului Dinamo, o carte de condoleanțe în memoria lui Mircea Lucescu. Fix în acest loc, . Acum, fiul său Răzvan, dar și legendele echipei din „Ștefan cel Mare”, s-au strâns și au vorbit despre fostul mare antrenor român.

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nu și-a putut stăpâni lacrimile nici acum, la 3 luni după tragica pierdere suferită. Antrenorul român a susținut un discurs emoționant, în care s-a oprit în anumite momente din cauza trăirilor mult prea puternice atunci când își amintea de tatăl său. „Este o imensă surpriză. Nu mă așteptam la această dimineață specială. Vreau să mulțumesc din partea familiei Lucescu tuturor care au avut ideea, care au fost implicați, care au participat efectiv și care s-au gândit, măcar pentru un timp scurt, la tatăl meu.

Este o posibilitate de a sta permanent în contact cu el, mai ales când ne vom simți cumva singuri, frustrați, când nu îl mai avem lângă noi, să citim aceste mesaje din suflet. Mereu m-am întrebat dacă a reușit în cursul vieții să pună toate aceste piese din puzzle-ul vieții și să realizeze câte a făcut. A trăit la maxim fiecare moment, dar nu știu dacă a realizat grandoarea fiecăruia.

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Familia Lucescu, încă afectată de pierdea lui Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a povestit ulterior cum cei doi copii ai săi încă simt lipsa lui Mircea Lucescu și cum aproape orice activitate în familia lor stârnește lacrimi cu gândul la cel care nu se mai află astăzi printre noi. „Ieri, după-amiază, eram cu fata mea și îmi spunea cât de tare a suferit și că își amintea că nu poate trece peste această perioadă… În ultima vreme devenise pentru ea, dar și pentru Matei, ca un tată… era prezent în viața lor, iar acum nu mai este. Matei mi-a spus că se simte singur.

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Dimineață, în drum spre serbarea de final de an a nepotului, am pus o melodie și soția mea a început să plângă. E un moment delicat, dar nu suntem singuri. Este cursul normal al vieții, oamenii se duc, toți vom trece prin astfel de momente. E greu de acceptat, dar viața merge înainte. Vă mulțumesc mult tuturor”, a spus Răzvan Lucescu.

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Ioan Andone, discurs emoționant despre Mircea Lucescu

La muzeul fotbalului s-au aflat Andrei Nicolescu, Matei Lucescu, Ioan Andone, Ionel Augustin, Iulian Mihăescu, Marin Dragnea, dar și mulți alții. Ioan Andone a ținut la rândul său un discurs emoționant în memoria lui Mircea Lucescu, pe care l-a caracterizat atât ca om de rând, cât și ca om de fotbal.

„Sunt un om care a lucrat 48 de ani cu nea Mircea. A fost o personalitate mare, care ne-a cerut în primul rând să fim fotbaliști, să fim oameni, să ne educăm, să facem școală și apoi fotbal. Ne-a transmis încă de la 16-17 ani că familia este cea mai importantă. Îmi este greu să vorbesc, chiar sunt emoționat. A fost un om care a construit unde a fost, nu i-a fost frică să lucreze cu tineri, să îi crească. A transmis tuturor niște principii care ne-au rămas în minte. Îmi pare rău că nu mai este printre noi”, a spus și Ioan Andone.

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