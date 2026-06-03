Răzvan Lucescu a luat decizia după oferta primită de la Beșiktaș: ”Nu aș avea o problemă”

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Intrat în ultimul an de contract cu PAOK Salonic, Răzvan Lucescu a primit o ofertă tentantă de la Beșiktaș. Turcii i-au pus pe masă un salariu de 4.000.000 de euro, iar tehnicianul a anunțat ce hotărâre a luat.

Răspunsul lui Răzvan Lucescu după oferta venită de la Beșiktaș

În ciuda faptului că la formația turcă ar fi remunerat dublu față de cât are acum în Grecia, Răzvan Lucescu a mărturisit că nu își dorește să plece de la PAOK. El a precizat că singura modalitate de despărțire ar fi ca grecii să-și dorească alt antrenor.

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”Da, rămân la PAOK. Mai am un an de contract, nu vreau să vorbesc acum despre altceva. Am construit acolo o relație profundă și cu orașul, am trăit momente extraordinare. Nu aș face nimic ca să-i dezamăgesc pe suporteri.

Doar dacă conducerea va decide că trebuie să ne despărțim, nu aș avea o problemă. Despre alte oferte, propuneri, nu vreau să vorbesc, nu sunt genul de antrenor care să apară la televizor pentru a se promova”, a declarat Lucescu jr., la emisiunea Fotbal Club de la .

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De ce nu îl atrage postura de selecționer

Tehnicianul lui PAOK Salonic a recunoscut că în acest moment al carierei nu este interesat de o revenire în fotbalul românesc și a precizat că nu este atras de munca de selecționer la o echipă națională.

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”Cred că merg pe aceeași linie. Ideea pe care o am este că atât timp cât sunt pe acest circuit afară, e bine să rămân afară. Cât despre selecționer, și nu neapărat de România, nu mă atrage. Nu depinzi numai de tine.

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Să stai acolo pe teren, să reușești să transmiți ideile și să vezi că cei de pe teren pun în practică este o fericire imensă. O plăcere mare. Pe când la națională, nu ai parte de așa ceva. Cel mult poate ai parte de două antrenamente. E o altă situație”, a spus Răzvan Lucescu.

Oferte din campionate puternice pentru Răzvan Lucescu

La mijlocul lunii mai, presa din Turcia a scris că Răzvan Lucescu se află pe o , după ce formația din SuperLig s-a despărțit de Sergen Yalcin ca urmare a rezultatelor sub așteptări din acest sezon.

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Imediat după a apărut informația că patronul lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis, ar dori o schimbare pe banca tehnică și , antrenorul celor de la Baltika Kalinigrad.

Apoi, Mihai Stoica a precizat la emisiunea ”MM la FANATIK” că din informațiile sale Răzvan Lucescu , din campionate mult mai puternice decât cel din Turcia.

”Eu, din informațiile pe care le dețin, știu că are mai multe oferte din Europa, nu doar de la Beșiktaș. Are oferte din campionate mai interesante decât Turcia. O să pun presiune, să văd dacă se scapă, dar nu cred că o să se scape (n.r. – râde). Glumesc, n-am nicio șansă”, a afirmat Stoica.