Răzvan Lucescu a luat foc după alegerile prezidențiale din România: „Un măcel! A fost un îndemn la nenorociri!”

, a avut un mesaj categoric referitor la . Lucescu a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, că în turul doi a fost pentru prima oară din 2009 când a mers la vot.

Răbufnirea lui Răzvan Lucescu după alegerile prezidențiale din România

Tehnicianul s-a arătat extrem de nemulțumit de numărul foarte scăzut al dezbaterilor din campania electorală și în general de numeroasele atacuri din peisajul politic autohton. Răzvan Lucescu a preferat să își păstreze anonimă opțiunea de vot.

„E normal ce s-a întâmplat cu noi? Cum ne-am expus lumii în ultimele luni? A fost o perioadă urâtă, urâtă, nu rea! Atunci când vrei să vezi în fața ta un președinte, vrei să ai un președinte care reprezintă țara elegant. Transmite o încredere, forță, echilibru.

Ceea ce am văzut aici a fost un măcel. Nu vreau să intru într-o discuție politică. Te aștepți să vezi o dezbatere. Și acum și la primele din noiembrie trebuia o dezbatere de strategii. Fiecare să vină să prezinte ceea ce are de gând.

Un plan, o idee care să ne facă să ne ducem să ne culcăm liniștiți. Să ne trezim a doua zi liniștiți. Ceea ce a fost aici a fost doar un îndemn la nenorociri! Atacuri, acuze, nu așa cred eu că se face.

Problema majoră remarcată de fostul selecționer al României

Nu numai din ambele părți vorbesc, din toate! Nu, eu vorbesc de tot ce a fost. Ce, în noiembrie nu a fost la fel? (n.r.- Horia Ivanovici l-a întrebat pe cine a votat) Are importanță pe cine am votat? (Horia Ivanovici: Are!) Reține că am fost pentru prima oară la vot din 2009, acum la turul doi. M-am dus acolo la Salonic.

(n.r.- Horia Ivanovici l-a întrebat dacă România arăta atât de rău încât l-a determinat să meargă pentru prima oară la vot din 2009) Ție ți se pare că arătam bine? (Horia Ivanovici: Nu, rău, rău!) A fost frumos ceea ce s-a întâmplat? În final asta este problema. Că avem cu toții de pierdut. Că sunt niște repercusiuni, niște consecințe” – a fost mesajul transmis de Răzvan Lucescu, .

