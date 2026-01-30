Sport

Răzvan Lucescu a luat roșu direct în Lyon – PAOK 4-2 și a „explodat”: „Jalnic, inacceptabil! Am dubii”

Răzvan Lucescu, cel care a fost eliminat în meciul pierdut de PAOK, 2-4, cu Olympique Lyon, a criticat dur arbitrajul la finalul confruntării și a scos în evidență mai multe erori.
Mihai Alecu
30.01.2026 | 10:02
Răzvan Lucescu a criticat dur arbitrajul după meciul pierdut de PAOK cu Lyon. Foto: hepta.ro.
Tehnicianul român și echipa sa au avut parte de un meci dificil în Franța, contra lui Lyon, încheiat cu un eșec pe final, 2-4, iar arbitrajul a fost unul care l-a supărat pe Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu, eliminat în meciul pierdut de PAOK cu Lyon

Duelul din Franța a început emoționant, cu un moment de reculegere în cinstea suporterilor greci care și-au pierdut viața într-un accident rutier teribil petrecut în România. Fanii francezi au avut inclusiv un mesaj prin care și-au arătat sprijinul pentru greci: „Durerea nu are culori, odihniți-vă în pace!”.

Bătălia sportivă de pe teren a fost una plină de faze controversate, care l-au deranjat pe Răzvan Lucescu. După ce PAOK a deschis scorul prin Giakoumakis, a urmat egalarea din partea lui Himbert, iar Konstantelias a fost eliminat pentru două cartonașe galbene văzute în 5 minute. Decizia luată de arbitru i s-a părut una exagerată lui Lucescu, care avea să fie eliminat în minutul 83 din cauza unor proteste vehemente, după ce gazdele au primit lovitură de la 11 metri.

Critici dure ale lui Lucescu la adresa arbitrajului din Lyon – PAOK

Chiar dacă Karabec a ratat și scorul a rămas 2-2 la acel moment, cei de la Lyon au marcat în 88 și 90+3 și au reușit să obțină toate cele 3 puncte. La finalul confruntării, Răzvan Lucescu nu s-a ferit de cuvinte și a criticat brigada de arbitri condusă de De Burgos, din Spania.

„Arbitrajul a fost inacceptabil, jalnic. La primul gol al lui Lyon e fault. La al doilea cartonaș galben nu a procedat corect, dacă nu era sigur putea să verifice cumva la VAR, plus că nu exista primul cartonaș galben dacă anula golul lor, nu mai protesta Konstantelias. Și la golul lor de 2-1, Taison dă pasă și după e faultat, adversarul nu-i dă spațiu să alerge.

Am dubii și la golul de 3-2 că faza nu începe dintr-o poziție de ofsaid. Kedziora pare presat de un fotbalist care venea din afara jocului. Nu mai vreau să mai zic altceva despre arbitraj”, a spus Răzvan Lucescu.

Lucescu i-a lăudat pe jucătorii lui PAOK

Chiar dacă PAOK a pierdut meciul cu Lyon, Lucescu a ținut să laude atitudinea pe care echipa sa a avut-o, mai ales în contextul în care a evoluat toată repriza secundă cu un om mai puțin pe teren.

„Avem tristețea noastră legată de tragedia întâmplată, acum ne-am mai supărat și cu arbitrajul. Îi admir pe jucători pentru cât au luptat în memoria celor pierduți. Nu știu dacă egalul era rezultatul corect, dar dacă era altfel arbitrajul atunci nu știm cum se termina partida”, a mai declarat Răzvan Lucescu pentru presa din Grecia.

