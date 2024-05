Titlul din Grecia s-a jucat până în ultima etapă, iar Răzvan Lucescu și-a trecut în cont încă o performanță notabilă la PAOK Salonic. Tehnicianul român a luptat până la capăt și a dezvăluit momentele cheie din parcursul de vis la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Lucescu a povestit parcursul de vis spre titlu. Meciul după care „am fost desființat total”: „Am stabilit o strategie cu mental coach-ul”

după o luptă nebună cu granzii AEK Atena, Olympiacos și Panathinaikos. Răzvan Lucescu a trăit cu sufletul la gură pe banca grupării din Grecia și nu s-a dat bătut nici când suporterii nu mai credeau în șansele la campionat.

și a identificat momentele cheie din parcusul excelent din Grecia. Show-ul este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Este greu să explic, nu este vorba doar de un moment, ci despre întreg parcursul. Moment după moment s-a construit o anumită stare emoțională. Când am ajuns pe primul loc în iarnă am zis hopa, am ajuns aici, oare se poate să câștigăm titlu.

Vom avea atâtea meciuri, returul în care le vom întâlni pe echipele din Atena, vom avea play-off, Europa, play-off-ul. Play-off-ul a însemnat încă alte patru meciuri cu Dinamo Zagreb și Brugge, care ne-au stors de toate energiile și duminică trebuia să jucăm în campionat.

A venit moment după moment, au fost și rezultate negative pe tot acest parcurs, dar sunt absolut normale în situația noastră. Au creat o stare de pesimism, au zdruncinat încrederea noastră pentru că atunci când ai parte de negativitate în jur este greu să trăiești cu încrederea la maxim”, a spus Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu: „Ne-a fost greu să ieșim din casă pentru că nimeni nu ne-a dat nicio șansă. După ce am bătut la Panathinaikos am crezut cu adevărat că putem câștiga”

„Îmi aduc aminte că după ce am jucat joi la Zagreb și am pierdut 2-0 am venit noaptea și duminică am jucat cu Aris, care era liniștită. Am pierdut 1-0 cu Aris, a fost un negativism total, o perioadă scurtă ne-a fost greu să ieșim din casă pentru că nimeni nu ne-a dat o șansă.

Ne-am dus și am bătut Dinamo Zagreb cu 5-1, ne-am calificat în sferturile de finală și echipa s-a încărcat cu entuziasm, dar și cu încrederea că putem să o învingem pe Panathinaikos. Aici a fost un moment cheie, după ce am bătut la Panathinaikos am crezut cu adevărat că putem câștiga.

Al moment cheie a fost meciul de la Atena cu AEK, eram pe primul loc, iar AEK era în spatele nostru cu două puncte. Au condus 2-0 în minutul 50 și am egalat în minutul 90, iar asta se întâmpla cu patru zile înaintea meciului cu Brugge.

Nu vă puteți imagina ce a fost la noi în vestiar, ce bucurie a fost. Bucuria a fost înconjurată de încrederea că avem capacitatea de a reacționa în dificultate. Suntem un grup care a învățat să ne ducem până la capăt, lucru care s-a confirmat prin acel meci la Lamia.

Chiar dacă s-a terminat 1-1 și am fost desființat total atât eu, cât și jucătorii, dar în special eu. Am reușit să egalăm în ultima secundă, a fost important acel egal. Suporterii și-au creat speranțe că vom câștiga din nimic, iar după 1-1 la Lamia i-a făcut să creadă că ne-am prăbușit după Europa și nu vom mai reveni”, a declarat tehnicianul de la PAOK.

Ce rol a avut mental coach-ul în titlul lui PAOK: „Le-am spus că avem două variante”

„În ultimele patru meciuri aveam AEK, Olympiacos, Panathinaikos și Aris. Am jucat miercuri la Lamia, iar vineri am avut o ședință. Joi nu am discutat nimic cu băieții, am făcut un antrenament cu cei care nu au jucat, iar cei care au jucat au făcut un antrenament de refacere.

Vineri am avut o ședință, am vorbit cu mental coach-ul nostru, Cristi Fota, și am stabilit o strategia pentru discuție. Am reamintit tot ce s-a întâmplat în acest an, ce au reușit, ce au făcut extraordinar, cum am luptat și am întors rezultate, de unde am pornit și cum am ajuns să fim în lupta pentru titlu.

Le-am spus că asta am reușit, acum avem două variante: Un drum în care abandonăm și să distrugem tot ce am construit și un drum în care să arătăm personalitate, caracter, să ne batem meci de meci și să terminăm mândrii de noi.

Am și punctat faptul că totul va fi la mâna noastră câștigând cu AEK, știam clar că AEK nu va putea câștiga niciodată la Olympiacos. Fiecare dintre jucători și-a luat angajamentul că vom lupta până la capăt.

Nu înțelegi nimic când îți povestesc, dar să ai această discuție doar între noi în liniștea venită pe un fond de decepție a creat o atmosferă unică de vestiar. Când fiecare a spus că luptăm și mergem până la capăt s-a simțit ceva magic și uite că așa s-a întâmplat”, a mai spus Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu și răsturnările de scor: „Luptăm până la capăt”

„Este o lecție pe care am învățat-o și dacă m-ai întreba care a fost atuul nostru anul acesta, aș spune că a fost forța mentală. AEK este o echipă cu un lot fabulos, a investit enorm și are forță politică. Nu degeaba ne-au furat un titlu la comisii în 2018, asta este realitatea.

Am jucat de patru ori cu ei, la Salonic a fost 1-0 pentru ei până în minutul 89. Nu era de 1-0, măcar de un egal pentru noi, dar am egalat în minutul 89 în campionatul regular. În play-off la Atena au avut 2-0 în minutul 52 și s-a terminat 2-2 cu gol marcat în minutul 91.

La Salonic în returul din play-off au dat gol în minutul 75 și era 2-1 pentru ei. În minutul 82 și 90 2-2 și 3-2 pentru noi, iar asta arată o forță mentală și o putere de a lupta până la capăt. Îmi aduc aminte de meciul de la Aberdeen, eram 2-0 pentru Aberdeen în minutul 60 și am avut trei schimbări.

Erau Ozdoev, Samatta și Despodov și m-am dus la ei: «Băieți,voi intrați acum și este 2-0, dar voi aveți capacitatea să întoarceți rezultatul și să câștigăm aici». Am câștigat în minutul cu 3-2 la Aberdeen, după ce era 0-2”, a încheiat antrenorul.

Cine este ROMANUL - MENTAL COACH care L-A AJUTAT DECISIV pe Razvan Lucescu la PAOK Salonic