Răzvan Lucescu a pus punct speculațiilor referitoare la viitorul său: „Nu îmi permit”

Răzvan Lucescu a făcut anunțul despre viitorul său! Antrenorul român de la PAOK Salonic, dorit de Beșiktaș și de mai multe echipe din Italia în această perioadă
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.05.2026 | 21:00
Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost întrebat direct în legătură cu viitorul său. Antrenorul român mai are un an de contract cu PAOK Salonic, iar recent a început să se vorbească foarte mult despre faptul că ar urma să ajungă în această vară la Beșiktaș, el fiind dorit și de mai multe echipe din Italia. În acest context, fostul selecționer al României a transmis că își dorește să continue în Grecia.

Răzvan Lucescu a dat de înțeles că va continua la PAOK Salonic

El și-a motivat această alegere spunând că nu vrea sub nicio formă să îi dezamăgească pe cei de la PAOK, în primul rând pe suporteri, în condițiile în care se știe foarte bine că de-a lungul timpului el a legat o relație extrem de strânsă cu aceștia. „Hai să închidem rapid subiectul ăsta. Mai am un an de contract. Sunt de prea mult timp acolo. Am construit o relație foarte profundă cu acest oraș, cu această echipă, cu lumea de acolo. Nu îmi permit să fac lucruri care i-ar întrista, orice ar fi. Deci mai am un an de contract și asta este. După aceea, este un patron care ia decizii, vom vedea. Aveam clauză de reziliere, când una dintre echipe, acum doi ani, a venit să îmi propună să plec, le-am zis că am clauză, au vorbit cu clubul și clubul a zis nu. Mai este clauza, da. Nu are nicio relevanță. Trebuia să o câștigăm fără discuție. Dar nu întotdeauna obții ceea ce îți dorești.

E foarte important să ai un echilibru, să știi cum pui problema, ce așteptării creezi. Dacă ești o echipă care a câștigat 50 de titluri, e o cultură a succesului. Dacă ești o echipă care a câștigat multe trofee în ultimii ani, atunci e mai greu să poți gestiona o astfel de presiune. Când creezi niște așteptări imense, la primele rezultate negative nu mai ai capacitatea de a gestiona acea situație. Și la nivelul suporterilor, și la nivelul jucătorilor, apar dubiile, se pierde încrederea. Și te dă în spate. Trebuie judecat foarte corect, ca tu să îți ușurezi sarcina”, a spus Răzvan Lucescu în direct la Prima Sport. 

Ghinionul teribil de care a avut parte Răzvan Lucescu la PAOK Salonic pe final de sezon

După ce la un moment dat echipa se afla într-o poziție excelentă pentru a câștiga chiar eventul în acest sezon, la PAOK s-au produs mai multe accidentări într-un timp foarte scurt, astfel încât formația antrenată de Răzvan Lucescu a ratat în cele din urmă ambele obiective„E o situație care nouă ni s-a întâmplat, e soartă, poate ceva nu a funcționat. Am avut foarte multe accidentări. Au venit într-un moment în care eram într-o situație extraordinară.

Multe accidentări au fost stupide. Multă lume din Grecia considera că vom câștiga titlul și Cupa. Înaintea meciului cu Olympiacos, cu o zi înainte, s-a jucat un tenis cu piciorul, Zivkovic, căpitanul nostru, a sărit mingea în geam, s-a spart geamul, a sărit o bucată trei metri și i-a tăiat mușchiul, a lipsit două luni și jumătate”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
