Sport

Răzvan Lucescu a refuzat 2 milioane de euro! Decizia surprinzătoare a antrenorului după ce a plecat de la PAOK

Răzvan Lucescu (57 de ani) s-a despărțit de PAOK Salonic după șapte ani strânși în două mandate. După ce l-a terminat pe ultimul, săptămâna trecută, românul a refuzat 2.000.000 de euro
Cristian Măciucă
22.06.2026 | 10:02
Razvan Lucescu a refuzat 2 milioane de euro Decizia surprinzatoare a antrenorului dupa ce a plecat de la PAOK
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Răzvan Lucescu a refuzat 2 milioane de euro! Decizia surprinzătoare a antrenorului după ce a plecat de la PAOK. FOTO: Fanatik
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Răzvan Lucescu și PAOK s-au despărțit pe cale amiabilă la finalul sezonului 2025-2026. Chiar dacă românul mai avea contract cu gruparea de pe Toumba până în vara lui 2027, conducerea a decis că e momentul să aducă un nou antrenor. Lucescu a acceptat rezilierea, deși mai avea de încasat o sumă uriașă de bani.

Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK fără 2.000.000 de euro

Publicația elenă Metrosport a dezvăluit că Răzvan Lucescu a acceptat rezilierea contractului cu PAOK Salonic, deși mai avea de primit o sumă importantă de bani din partea clubului patronat de Ivan Savvidis.  Jurnaliștii greci scriu că antrenorul român ar fi renunțat la nu mai puțin de 2.000.000 de euro! „Timp de șapte ani, PAOK a fost a doua casă a lui. Locul unde și-a petrecut cea mai mare parte a zilei.

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Răzvan Lucescu și secunzii lui au fost duminică la baza de antrenament. Motivul prezenței lor a fost de a-și strânge lucrurile. Echipa antrenorului român a stat ceva timp să adune tot, apoi a plecat. A fost o mișcare care demonstrează tot ce a spus Lucescu, mai exact că ar fi vrut să rămână și că urma să pregătească noul sezon alături de secunzii săi. Au fost cuvinte adevărate, nu vorbe goale.

Finalul colaborării nu a avut loc la inițiativa lui, iar atât el, cât și asistenții săi au fost de acord ca despărțirea să fie amiabilă, fără să ceară compensații financiare, așa cum prevedea contractul. Aceasta a fost încă o mișcare menită să dovedească legătura strânsă dintre antrenorul de 57 de ani și clubul alb-negru”, au scris grecii.

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Pe Răzvan Lucescu îl așteaptă un salariu de 7 milioane de euro în Qatar

Pentru Răzvan Lucescu ar urma o nouă aventură în Golf, acolo unde a mai antrenat în perioada 2019-2021. Dacă atunci a fost în Arabia Saudită, la Al-Hilal, acum, fostul selecționer e dorit la Al-Sadd. Campioana Qatarului e fără antrenor după ce a renunțat la Roberto Mancini și i-a pregătit lui Lucescu un contract pe doi ani, cu un salariu de 3.500.000 de euro pe sezon. Suma ar putea crește în funcție de anumite bonusuri de performanță.

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Dacă va accepta oferta lui Al-Sadd, Răzvan Lucescu va ajunge să câștige cel puțin 7 milioane de euro. Fostul antrenor al qatarezilor, Roberto Mancini, câștiga aproximativ 8.000.000 de euro pe sezon și mai avea contract încă doi ani. În vârstă de 61 de ani, Mancini este favorit să devină nouă selecționer al naționalei Italiei.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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