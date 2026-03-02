Răzvan Lucescu a revenit în lupta la titlu în Grecia după PAOK – Asteras 2-0. Ce notă a primit Răzvan Marin după un nou assist la AEK Atena

ADVERTISEMENT

După trei rezultate de egalitate la rând în campionat, pentru Răzvan Lucescu a venit victoria din partida PAOK – Asteras 2-0. În urma acestui succes, trupa tehnicianului român a revenit în lupta la titlu.

Se vede din nou titlul pentru Răzvan Lucescu după PAOK – Asteras 2-0

În etapa a 23-a a campionatului Greciei, PAOK Salonic a primit vizita modestei Asteras Tripolis pe stadionul Toumba. Gazdele au dominat autoritar jocul și s-au impus în final cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Chatsidis (7) și Zivkovic (89).

Tehnicianul român s-a arătat mulțumit de faptul că jucătorii au reușit să depășească , însă a pus presiune pe ei în finalul jocului pentru că la 1-0 orice se poate întâmpla.

”În primul rând, echipa a oferit o prestație de nivel înalt, cu multă energie într-o perioadă în care programul nu ne permitea acest lucru. Cu multe absențe și probleme pe care le-am avut.

Când am văzut că al doilea gol nu vine, am pus presiune pe jucătorii mei, deoarece poți primi un gol și să pierzi puncte. Cu tot respectul pentru adversar, scorul este nedrept față de noi”, a declarat Lucescu, conform .

Răzvan Marin, încă o pasă de gol

În schimb, liderul AEK Atena s-a împiedicat pe terenul lui Volos, scor 2-2, și a pierdut prima poziție în clasament. Răzvan Marin a ieșit din nou la rampă și a dat o pasă decisivă care a ajutat echipa să obțină un punct.

Gazdele au deschis scorul după un sfert de oră, dar în minutul 34 internaționalul român a dat pasa decisivă la golul prin care atacantul maghiar Barnabas Varga a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj.

Volos a înscris din penalty în minutul 61, iar 10 minute mai târziu Răzvan Marin a mai avut o pasă decisivă pentru Varga, dar golul a fost anulat pentru o poziție de ofsaid a vârfului de atac al lui AEK.

Mijlocașul român a fost schimbat apoi în minutul 88 cu angolezul Zini, iar ”galben-negrii” au dat golul egalizator la ultima fază, în minutul 90+8, prin fundașul portughez Filipe Relvas.

Ce notă a primit Răzvan Marin

Internaționalul român , iar prestațiile sale sunt apreciate. Și de această dată el a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, fiind notat cu 7,1 pe Sofascore.

Aceeași notă au mai primit Niclas Eliasson și Joao Mario, ambii intrați pe parcursul reprizei secunde. Cel mai bun jucător de la AEK în această partidă au fost Filipe Relvas (7,8), urmat de Barnabas Varga și Aboubakary Koita, ambii notați cu 7,5.

Trei echipe se luptă la titlu în Grecia

De pasul greșit al celor de la AEK Atena a profitat Olympiacos, care a urcat pe primul loc în clasament cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Ambele au 53 de puncte, dar Olympiacos are golaveraj mai bun. PAOK-ul lui Răzvan Lucescu e pe 3, cu 50 de puncte, dar și un joc mai puțin disputat.