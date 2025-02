Răzvan Lucescu a revenit în România și i-a pus gând rău FCSB-ului: „Mă așteptam să am mai multe emoții, dar singurul lucru care-mi umblă prin cap este calificarea”

PAOK a întâlnit-o pe FCSB de două ori în acest sezon și a pornit de fiecare dată cu prima șansă, partidele având loc la Salonic, dar , cât și . Pentru a obține calificarea în optimi, echipa antrenată de Răzvan Lucescu are nevoie de o victorie la București, iar tehnicianul a prefațat .

Răzvan Lucescu: „Nu ai cum să te gândeşti la revanşă, la nivelul acesta”

Răzvan Lucescu a mai întâlnit gruparea „roș-albastră” în fazele eliminatorii ale unei competiții europene în urmă cu aproape 19 ani, când era antrenorul Rapidului. Giuleștenii au pierdut acea „dublă” din sferturile Cupei UEFA, după 1-1 pe teren propriu și 0-0 în deplasare, însă tehnicianul nu se gândește la revanșă.

ADVERTISEMENT

„Mă așteptam să am mai multe emoții, mă așteptam să simt ceva special. Nu! Singurul lucru care-mi umblă acum prin cap este calificarea. N-am prea multe amintiri cu acest stadion. Am plecat de foarte mult timp de aici. Doar în primul an de la finalizarea acestui stadion am participat la două evenimente.

Au trecut atâţia ani şi am trecut prin atâtea momente, evenimente, meciuri, finale, meciuri câştigate, meciuri decisive câştigate, meciuri decisive pierdute. E o experienţă atât de mare în spate. Nu ai cum să te gândeşti la revanşă, la nivelul acesta. Te gândeşti pur şi simplu la ce ai de făcut mâine şi încerci să câştigi” a afirmat Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul a făcut o paralelă între meciurile cu FCSB din acest sezon și partidele pe care PAOK le-a disputat în stagiunea precedentă contra rivalei locale Aris: „Cele două meciuri de anul acesta reprezintă o situaţie aparte. Am trăit-o anul trecut, când am avut de înfruntat Aris în campionat de patru ori. În primele trei meciuri, din diferite motive, nu am reuşit să câştigăm, şi am spus că îl vom câştiga pe cel mai important. Ultimul, la ei acasă, şi vom lua şi campionatul. Fără să ştim că vom ajunge în acea situaţie.

Şi Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să jucăm acel meci pentru câştigarea campionatului şi am făcut-o. Avem şi această experienţă. În viaţă nu trebuie să te gândeşti la revanşă” a transmis antrenorul grecilor, conform .

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a reacționat după declarația lui Gigi Becali: „N-am nicio problemă, îl respect, pentru mine FCSB este Steaua”

, Arena Națională va fi din nou arhiplină pentru a o susține pe FCSB. „Mă aștept la o atmosferă foarte frumoasă, cum fanii din România știu să o facă în meciurile europene. La fel, suntem și noi foarte obișnuiți cu o atmosferă incredibilă, pe care doar în Grecia o poți vedea” a declarat antrenorul lui PAOK.

La finalul partidei de la Salonic, Răzvan Lucescu a afirmat că victoria campioanei României a fost „fake”, afirmație care l-a deranjat pe patronul FCSB-ului, . Tehnicianul a revenit asupra acestui aspect și a explicat motivele pentru care a caracterizat în acel mod succesul obținut de „roș-albaștri”.

ADVERTISEMENT

„Niciodată nu comentez declarațiile celorlalți. N-am nicio problemă, îl respect pe domnul Becali, pe FCSB, pentru mine FCSB este Steaua. Are o tradiție în fotbalul european, are o prezență uriașă în toate grupele europene posibile. Nu am avut în niciun moment intenția să jignesc pe cineva.

A fost un rezultat fals pentru că a fost determinat de două greșeli cruciale ale arbitrului împotriva noastră. Prima este o eliminare la fundașul central al Stelei (n.r. Siyabonga Ngezana), după golul al doilea anulat pe motiv de ofsaid, îl lovește intenționat pe Samatta, îl și culcă la pământ. Este eliminare fără discuție, de aceea am și spus că fundașul Stelei i-a dat o lovitură lui Samata ca la liga satelor.

A doua este eliminarea total eronată a lui Taison, în acel moment s-a creat un dezechilibru. Pentru mine asta înseamnă că a fost un rezultat fals. Steaua are jucători talentați, o organizare excelentă, are un tricou greu în lumea fotbalului, are istoric” a afirmat Răzvan Lucescu.

Tehnicianul a înfruntat-o de 17 ori pe FCSB în carieră, în mandatele de la Rapid, FC Brașov, Petrolul și PAOK, iar bilanțul său este de trei victorii, opt remize și șase eșecuri. Ultimul succes obținut de Răzvan Lucescu contra „roș-albaștrilor” a fost în martie 2009, când FC Brașov s-a impus cu 1-0.