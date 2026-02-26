Răzvan Lucescu a rostit un adevăr dureros pentru orice antrenor după eliminarea lui PAOK din Europa League: „Nu am timp să dorm sau să vorbesc cu copiii”

ADVERTISEMENT

PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a fost eliminat în play-off-ul pentru accederea în optimile de finală din Europa League de Celta Vigo, echipă la care Ionuț Radu a fost integralist în poartă în ambele manșe.

Concluziile lui Răzvan Lucescu după eliminarea lui PAOK Salonic din Europa League

La finalul partidei retur din Spania, pierdute de gruparea din Grecia cu scorul de 0-1, după eșecul cu 1-2 din turul de săptămâna trecută de pe teren propriu, antrenorul român a ținut să își felicite jucătorii pentru efortul depus.

a subliniat din nou că această perioadă a sezonului este una extrem de aglomerată pentru formația din Salonic, mai ales în condițiile în care ea se confruntă de ceva timp și cu destul de multe probleme de lot generate de accidentări.

Antrenorul român traversează o perioadă destul de complicată

De asemenea, fiul lui Mircea Lucescu a încheiat prin a spune că inclusiv el traversează clipe destul de dificile la nivel personal în ultimele săptămâni, tocmai prin prisma lucrurilor pe care le are de rezolvat din perspectivă profesională în tot acest context.

„Când ai această situație în față trebuie să vezi realitatea. Cei care au fost pe teren merită respect, sunt mândru de ei, de cum au lucrat, cum au muncit, de cum au crezut până în ultima clipă. A fost o situație complicată pentru cei de pe teren din cauza problemelor de lot.

Am mai spus, echipe precum Betis, Celta, Lyon dau totul când ajung în aceste faze ale competiției. Nu e momentul să fim critici. Am făcut multe puncte în grupă. Am ajuns în fața unei echipe care reprezintă cel mai bun fotbal din lume. Nu a fost ușor. Am regretul că nu am putut fi toți la această dublă, să putem da tot ce aveam mai bun.

A fost un meci greu, cu un risc pentru noi. Am așteptat o centrare, o pătrundere. Am încercat tot ce se putea. A fost un extra-efort pentru fiecare în parte. Să luăm această luptă, experiență, să o transformăm în motivație pentru următoarele trei luni, să luptăm pentru campionat și pentru finala Cupei.

Nu am timp să dorm, să vorbesc cu copiii. Este o perioadă grea, calendar aglomerat, dar asta e situația. Nu am avut timp de nimic altceva în ultimele două săptămâni și continuăm să ne luptăm. Să avem energie, o căutăm pe teren, înaintea pauzei internaționale trebuie să ne autodepășim”, a spus Răzvan Lucescu la finalul