Răzvan Lucescu a spus când va prelua o nouă echipă: „Sunt un antrenor complicat”

Răzvan Lucescu a vorbit despre perioada petrecută la Al Hilal și a anunțat când ar vrea să preia din nou o echipă de fotbal, tehnicianul român susținând că nu se grăbește în a alege o nouă provocare, dar se poate răzgândi dacă va primi o ofertă inedită din străinătate.

Antrenorul a recunoscut că Mircea Lucescu s-a înfuriat când a auzit că șeicii lui Al Hilal l-au dat afară, mai ales pentru că Lucescu Jr. a avut un parcurs impresionant, câștigând un campionat și Cupa Campionilor Asiei.

Totodată, Răzvan Lucescu a recunoscut că este un antrenor mai complicat și că nu îi place să preia echipe din mers, având o experiență nefericită la Petrolul Ploiești.

Răzvan Lucescu a spus când va prelua o nouă echipă

Răzvan Lucescu a vorbit despre revenirea sa pe banca tehnică și a anunțat timpul de care are nevoie pentru a lua o decizie: „Nu m-aș întoarce acum în fotbalul românesc. Vreau să rămân în fotbalul din străinătate cât mai mult timp, după mă voi întoarce, dar acum nu mă gândesc”.

„Nu am de gând să știu unde voi merge și nu voi ști nici în următoarele 3-4 săptămâni. Intenția mea e ca până în vară să nu merg nicăieri, dar zic de aceste 3-4 săptămâni pentru că îmi pun și eu lucrurile mai bine la punct.

Sunt un antrenor destul de complicat, am nevoie de timp de adaptare, nu sunt genul de antrenor să am inspirație de moment, eu am nevoie de timp de lucru.

Când am acceptat să merg la Petrolul nu a fost o idee chiar grozavă și mi-am spus să nu mai accept așa ceva, dar dacă mi se oferă o șansă bună, nu se știe niciodată”, a mai spus Răzvan Lucescu la Radio Gold FM.

„Tata a fost foarte supărat când m-au dat afară de la Al Hilal”

Răzvan Lucescu a vorbit și despre despărțirea de Al Hilal, recunoscând faptul că Mircea Lucescu s-a supărat când a auzit că șeicii lui Al Hilal l-au demis: „El a fost foarte supărat, cum a fost și mama, eu eram cel mai relaxat. Mi-a spus că nu e normal ce s-a întâmplat. A fost oarecum furios, pentru că tot ceea ce câștigasem era o demonstrație că echipa are valoare.

Era de așteptat ca echipa să aibă o cădere, soarta s-a întors. Șuturi care se duceau milimetric pe lângă poartă, înainte intrau în poartă”

„La un moment dat eram pe locul 1, la 7 puncte de locul 2. După au fost decizii greșite ale arbitrilor pentru Al Hilal, dar asta este, nu încerc să sugerez nimic”, a mai spus Lucescu Jr.