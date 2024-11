Răzvan Lucescu a trăit intens prima victorie obținută de PAOK Salonic în grupa de Europa League: ”Nu am fost deloc calm”

Răzvan Lucescu a recunoscut că nu a fost deloc calm pe parcursul partidei . Echipa sa a deschis scorul încă din minutul 2, însă fostul selecționer nu a avut liniște.

Răzvan Lucescu, tensionat pe durata jocului RFS – PAOK Salonic din Europa League

La finalul înfruntării, Lucescu junior a explicat că orice greșeală la nivelul Europa League poate fi taxată de adversari. Răzvan Lucescu pare să fi revenit la sentimente mai bune la adresa elevilor săi.

Tehnicianul grupării din Salonic . Acum, după prima victorie din grupa unică a Europa League, Răzvan Lucescu a spus despre jucătorii lui PAOK că s-au întors la mentalitatea de luptători.

“Nu am fost deloc calm, a trebuit să continuăm la fel de bine meciul. Nu am vrut să complic lucrurile împotriva acestei echipe, nu am vrut să las jucătorii mei se relaxeze.

Jucăm într-o competiție în care chiar și o greșeală în minutul 90 + 5 te poate costa. Pe de o parte am vrut să înscriem încă un gol, dar pe de altă parte știam cât de important este să nu fim egalați.

Riga a obținut puncte pe acest stadion împotriva celor de la Galatasaray și de la Anderlecht. Trebuie să continuăm cu aceeași concentrare în meciul următor. Trebuie să fim la fel în campionat și în Europa.

Mesajul fostului selecționer al României pentru elevii săi: ”Avem nevoie de concentrare absolută!”

Meciul din această seară arată că ne întoarcem la mentalitatea de a lupta și de a obține victorii. Trebuie să fim complet conectați și să arătăm că totul se face cu muncă asiduă.

Avem nevoie de concentrare absolută! Trebuie să continuăm în acest mod în toate competițiile”, a declarat Răzvan Lucescu, la finalul duelului RFS – PAOK 0-2, conform site-ului .

PAOK Salonic a obținut cu RFS prima victorie în grupa unică din Europa League. Trupa antrenată de Răzvan Lucescu a mai înregistrat un egal și trei înfrângeri. Unul dintre eșecuri a fost administrat de .