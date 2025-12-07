Răzvan Lucescu a tranşat derby-ul oraşului Salonic! Victorie mare împotriva echipei lui Moruţan

ADVERTISEMENT

Duminică, 7 decembrie, Răzvan Lucescu a mai făcut un pas corect în campionatul Greciei. PAOK a învins-o fără mari emoții pe Aris, echipa lui Olimpiu Moruțan și totodată marea rivală din oraș.

Răzvan Lucescu, nicio emoție în fața lui Aris. Luptă în trei la titlu în Grecia

PAOK se ține scai de liderul Olympiacos și un lucru este clar: lupta pentru titlu se dă în trei. Podiumul este completat de AEK Atena, iar diferența față de locul 4 este uriașă. Formația din Salonic are nu mai puțin de 10 puncte în fața lui Levadiakos, care este ultima echipă ce completează play-off-ul de campionat. Cu această victorie, Răzvan Lucescu a venit la două puncte de Olympiacos.

ADVERTISEMENT

Scorul final a fost 3-1 pentru PAOK, iar Olimpiu Moruțan a rămas doar pe banca de rezerve pentru Aris. Rivala din oraș a echipei lui Răzvan Lucescu are probleme mari în ofensivă în acest sezon. Aris are una dintre cele mai slabe ofensive din campionat, iar mijlocașul român nu a făcut nimic pentru a aduce un plus din acest punct de vedere.

În 10 meciuri pentru Aris, Moruțan are 0 contribuții ofensive, iar formația elenă a înscris de 12 ori în 13 partide, adică o medie mai mică de un gol pe meci. În acest moment, Aris Salonic are doar 16 puncte, jumătate din cele adunate de PAOK, și se află la doar 4 puncte de zona de play-out.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan, variantă pentru Mircea Lucescu la naționala României?

Pentru România urmează un moment extrem de important: barajul din luna martie. România trebuie să treacă de două adversare dacă vrea să meargă la Campionatul Mondial din 2026, iar prima echipă este Turcia.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan este unul dintre jucătorii care știu ce înseamnă fotbalul turc, însă forma sa de la echipa de club lasă de dorit pentru un moment. Deși și a adus mereu un plus de valoare, este puțin probabil ca Mircea Lucescu să apeleze la serviciile sale dacă nu va avea reușite ofensive până în primăvara lui 2026. Postul din extrema dreaptă pare a fi asigurat lui Dennis Man, care este lider cu PSV în Olanda, însă Moruțan ar putea fi o variantă ca jucător de rezervă.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să-mi ajut echipa în seara aceasta. Sunt foarte bucuros că am revenit în grup și sper să continui pe acest drum și să îmi cresc nivelul. Am avut o accidentare foarte urâtă și sper să îmi revin și fizic 100%. Am lipsit la EURO, dar am văzut din exterior atmosfera. A fost incredibil de frumos și îmi doresc să ajung și eu la un Campionat European sau Mondial”, spunea Olimpiu Moruțan după meciul amical al României cu Moldova.