Răzvan Lucescu a vorbit deschis despre posibilitatea de a lucra cu MM Stoica și Gigi Becali la FCSB: „Cred că am ajuns la o experiență deosebită!”

Răzvan Lucescu a vorbit în exclusivitate pentru Fanatik despre posibilitatea de a lucra cu MM Stoica și Gigi Becali la FCSB. Ce a spus antrenorul român despre un asemenea scenariu.
Mihai Alecu
27.04.2026 | 18:00
Răzvan Lucescu a dat cărțile pe față. Ce a spus despre o posibilă colaborare cu MM Stoica și Gigi Becali la FCSB.
Răzvan Lucescu vine după un meci dramatic, în care a pierdut Cupa Greciei cu 2-3 în fața celor de la OFI Creta. Tehnicianul român a vorbit despre viitorul său, comentând pe seama posibilității de a lucra cu MM Stoica și Gigi Becali la FCSB. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea de a declarat Lucescu Jr. despre campioana României.

Cum a comentat Răzvan Lucescu o posibilă colaborare cu Mihai Stoica și Gigi Becali la FCSB

FCSB caută un nou antrenor principal, după ce Mirel Rădoi a plecat în plin sezon la Gaziantep, în Turcia. Mihai Stoica a declarat la MM la FANATIK că unul dintre tehnicienii cu care și-ar dori să lucreze este Răzvan Lucescu. Actualul antrenor de la PAOK, care a acordat pentru FANATIK primul interviu după moartea tatălui, la 36 de ore după pierderea Cupei Greciei, a auzit cuvintele președintelui „roș-albaștrilor” și a oferit un răspuns despre cum ar arăta un asemenea scenariu.

Îl apreciez enorm pe MM, știe asta. În fotbal nu pot să planifici nimic, când va fi momentul, va fi. (n.r. – Cum ai lucra cu Gigi Becali?) De ce te uiți așa la mine? Aștepți un răspuns? Cred că am ajuns la o experiență deosebită, am avut oameni puternici, ambițioși, ca patroni, care au pus presiuni enorme, care totuși, în spatele acestor presiuni au arătat o sensibilitate foarte mare. Oameni pe care, cumva, i-am câștigat de partea mea prin felul meu de a fi.

Îi datorez enorm domnului Savvidis. Datorită lui am ajuns aici, el a fost cel care a stat lângă mine, la momentele de victorie, la tristețe, a pus și o presiune uriașă, m-a ajutat acest lucru. Sigur, acum lucrurile stau diferit între noi, că ne cunoaștem foarte bine. Sigur, a fost și domnul Copos la Rapid, domnul Niculae la Brașov!”, a spus Răzvan Lucescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a spus Mihai Stoica despre Răzvan Lucescu. MM îl vrea pe antrenorul lui PAOK la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că i-ar plăcea să lucreze cu Răzvan Lucescu,  fiind una dintre dorinţele sale. Totuși, președintele campioanei României consideră că  sunt şanse mici să îl poată aducă pe fostul rapidist la FCSB, chiar dacă tehnicianul va pleca de la PAOK. „Aş lucra cu Răzvan Lucescu, nu se poate. Răzvan Lucescu cred că va continua la PAOK. Dar şi dacă nu, cred că va fi coadă. Mi-ar plăcea să lucrez cu el! Răzvan Lucescu e acolo, lângă Oli. Cred că s-ar înţelege cu Gigi Becali. Ar rezista. Dar nu cred că se pune problema. Poate nu o să continue cu PAOK, dar va avea oferte foarte bune pe bani foarte mulţi”, a spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

Cum s-a legat prietenia dintre Mihai Stoica și Răzvan Lucescu, de fapt

Mihai Stoica a dat timpul înapoi și a povestit cum s-a legat prietenia dintre el și Răzvan Lucescu. „Noi am bătut la Timişoara şi Răzvan i-a bătut pe Dinamo în Ştefan cel Mare, iar în ultima etapă noi dacă pierdeam cu Steaua acasă la Urziceni şi Timişoara bătea la Braşov, era campioană. Am făcut egal cu Steaua, dar nu mai conta, dar Braşovul a bătut Timişoara. Din acel moment şi când a fost selecţioner şi când a plecat după aia… suntem prieteni buni”, a mai spus oficialul FCSB-ului la MM la FANATIK.

  • 16.09.2014 este data la care Răzvan Lucescu părăsea Petrolul Ploiești, ultima echipă antrenată în România
  • 3 este numărul echipelor antrenate de Răzvan Lucescu în România (Brașov x2, Rapid x2 și Petrolul)

Răzvan Lucescu, primul interviu după moartea tatălui Mircea și la 36 de ore după pierderea Cupei Greciei

