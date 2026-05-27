Răzvan Lucescu a vorbit pentru prima dată despre gestul făcut la catafalcul tatălui său: „Absolut firesc!”

Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost marcat de moartea tatălui său, marele Mircea Lucescu, care s-a stins la puțin timp după ce nu a reușit să califice naționala României la Campionatul Mondial din 2026. Imediat după meciul lui PAOK, Răzvan a pornit spre București și a stat lângă catafalcul tatălui său neîncetat, în fiecare dintre zilele în care trupul neînsuflețit al tatălui său s-a aflat la Arena Națională. La aproape două luni de la tragicul eveniment, el și-a explicat gestul.

Toată lumea a fost impresionată de modul în care Răzvan Lucescu stătea lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al tatălui său și dădea mâna cu toți cei care-și răpeau din timp pentru a-și lua „rămas-bun” de la marele Mircea Lucescu. La aproape două luni de la acel moment, antrenorul lui PAOK a explicat de ce a ales să facă acest lucru.

„(n.r. Despre faptul că i-a salutat pe toți oamenii veniți la priveghiul lui Mircea Lucescu) Mi se părea absolut firesc. Oamenii au făcut un efort, au venit acolo, era normal ca cineva să le mulțumească, să îi salute”, a declarat Răzvan Lucescu la

În timpul derby-ului dintre Dinamo și Rapid, peluza „câinilor” a afișat alături de marii jucători pe care i-a antrenat, precum Hagi, Pirlo sau Diego Simeone. Răzvan Lucescu s-a arătat fascinat de ilustrația cu tatăl său, însă a fost respectul pe care suporterii lui Dinamo, Rapid, Steaua și FCSB l-au arătat:

„(n.r. Despre scenografie fanilor lui Dinamo pentru Mircea Lucescu) Fantastică, da. Totul a fost la superlativ. Un comportament incredibil. Să știi că acolo erau FCSB, Steaua, Dinamo, Rapid, suporterii erau toți adunați. Te așteptai la orice altceva, numai la o situație așa de liniștită nu. Un respect extraordinar, un moment fantastic pentru noi, pentru țară. Am arătat că știm să respectăm momentele adevărate”, a mai spus Răzvan Lucescu.