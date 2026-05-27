Sport

Răzvan Lucescu a vorbit pentru prima dată despre gestul făcut la catafalcul tatălui său: „Absolut firesc!”

Răzvan Lucescu a stat non-stop lângă catafalcul tatălui său în orele în care oamenii puteau veni să-și ia adio de la „Il Luce”. Antrenorul lui PAOK a explicat în premieră gestul care a impresionat o întreagă țară
Ciprian Păvăleanu
27.05.2026 | 08:30
Razvan Lucescu a vorbit pentru prima data despre gestul facut la catafalcul tatalui sau Absolut firesc
ULTIMA ORĂ
Răzvan Lucescu și-a explicat gestul lăudat de o întreagă țară. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost marcat de moartea tatălui său, marele Mircea Lucescu, care s-a stins la puțin timp după ce nu a reușit să califice naționala României la Campionatul Mondial din 2026. Imediat după meciul lui PAOK, Răzvan a pornit spre București și a stat lângă catafalcul tatălui său neîncetat, în fiecare dintre zilele în care trupul neînsuflețit al tatălui său s-a aflat la Arena Națională. La aproape două luni de la tragicul eveniment, el și-a explicat gestul.

Răzvan Lucescu a explicat gestul care a impresionat o întreagă țară

Toată lumea a fost impresionată de modul în care Răzvan Lucescu stătea lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al tatălui său și dădea mâna cu toți cei care-și răpeau din timp pentru a-și lua „rămas-bun” de la marele Mircea Lucescu. La aproape două luni de la acel moment, antrenorul lui PAOK a explicat de ce a ales să facă acest lucru.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre faptul că i-a salutat pe toți oamenii veniți la priveghiul lui Mircea Lucescu) Mi se părea absolut firesc. Oamenii au făcut un efort, au venit acolo, era normal ca cineva să le mulțumească, să îi salute”, a declarat Răzvan Lucescu la Prima Sport 1.

Antrenorul lui PAOK a fost impresionat de scenografia realizată de fanii dinamoviști

În timpul derby-ului dintre Dinamo și Rapid, peluza „câinilor” a afișat o scenografie spectaculoasă cu Mircea Lucescu alături de marii jucători pe care i-a antrenat, precum Hagi, Pirlo sau Diego Simeone. Răzvan Lucescu s-a arătat fascinat de ilustrația cu tatăl său, însă ce l-a impresionat și mai tare a fost respectul pe care suporterii lui Dinamo, Rapid, Steaua și FCSB l-au arătat:

ADVERTISEMENT
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Digi24.ro
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău

„(n.r. Despre scenografie fanilor lui Dinamo pentru Mircea Lucescu) Fantastică, da. Totul a fost la superlativ. Un comportament incredibil. Să știi că acolo erau FCSB, Steaua, Dinamo, Rapid, suporterii erau toți adunați. Te așteptai la orice altceva, numai la o situație așa de liniștită nu. Un respect extraordinar, un moment fantastic pentru noi, pentru țară. Am arătat că știm să respectăm momentele adevărate”, a mai spus Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT
Aryna Sabalenka a văzut cum a putut să intre Naomi Osaka pe teren...
Digisport.ro
Aryna Sabalenka a văzut cum a putut să intre Naomi Osaka pe teren și a descris-o într-un singur cuvânt
Scenografia dinamovistă dedicată lui Mircea Lucescu. Foto: Sportpictures.eu
Scenografia dinamovistă dedicată lui Mircea Lucescu. Foto: Sportpictures.eu
Plecare neașteptată de la FC Barcelona! E gata să accepte oferta unei formații...
Fanatik
Plecare neașteptată de la FC Barcelona! E gata să accepte oferta unei formații din Londra
Ce este tombacul cuprat, materialul din care BNR face cea mai ieftină monedă...
Fanatik
Ce este tombacul cuprat, materialul din care BNR face cea mai ieftină monedă dedicată Nadiei Comăneci
Mihai Rotaru a fost la un pas de moarte: “18 zile la terapie...
Fanatik
Mihai Rotaru a fost la un pas de moarte: “18 zile la terapie intensivă. Începusem să-mi fac socotelile!” Cine l-a salvat și clipele terifiante trăite pe patul de spital
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!