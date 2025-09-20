Sport

Răzvan Lucescu, acid după primul pas greșit al lui PAOK în campionat: ”Aceste comentarii sunt ipocrite”

PAOK Salonic a remizat în campionat cu Panaitolikos, iar Răzvan Lucescu nu a ratat ocazia de a lansa săgeți la adresa criticilor.
Traian Terzian
21.09.2025 | 00:55
Răzvan Lucescu, contre cu presa după primul pas greșit făcut de PAOK în campionat. Sursă foto: metrosport.gr

După trei victorii consecutive în campionatul Greciei, PAOK Salonic nu a reușit decât un 0-0 cu Panaitolikos. La finalul jocului, Răzvan Lucescu a ținut să precizeze că singurul minus a fost faptul că echipa sa nu a marcat.

Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, doar remiză în campionat

În conferința de presă susținută după rezultatul de egalitate din etapa a 4-a a campionatului Greciei, tehnicianul român a explicat de ce nu a folosit două vârfuri de atac în finalul meciului, în momentul în care oaspeții au rămas în inferioritate numerică.

”Ar fi fost dificil să-i scoatem pe Konstantelias și Tyson din meci, sunt jucători care pot crea din nimic, fie individual, fie cu o pasă. Acesta a fost motivul pentru care l-am avut și pe Mady Camara pe teren. El a avut ordin să intre ca al doilea atacant când mingea a ajuns în perimetrul careului.

L-am schimbat pe Giakoumakis pentru că am simțit că a căzut pe finalul partidei, Chalov a intrat în meci pentru că este bun la crearea de parteneriate. Dacă i-aș fi scos pe Konstantelias sau Tyson, meciul s-ar fi complicat și am fi avut probleme pe flancuri”, a declarat Lucescu jr., conform Metrosport.

A pus remiza pe seama ghinionului

Antrenorul lui PAOK Salonic a dezvăluit faptul că a fost o săptămână extrem de apăsătoare din cauza eșecului usturător din Cupa Greciei, iar gândul tuturor a fost să obțină o victorie cu Panaitolikos pentru a spăla rușinea.

”Asta e situația, nu putem da vina pe nimeni, nu putem intra în depresie. Ne-am creat ocazii, dar suntem dezamăgiți pentru că nu am câștigat. Având în vedere ocaziile noastre și modul în care am jucat, ar fi trebuit să câștigăm.

A fost o săptămână dificilă pentru noi din punct de vedere al organizării. Miercuri a fost un rezultat dificil pentru noi și am vrut să răspundem, dar l-am lăsat în urmă și ne-am uitat la Panaitolikos. În Cupă vrem să trecem peste într-un fel sau altul și avem meciuri în față pentru acea competiție.

În meciul împotriva lui Panaitolikos am intrat de la început pentru a câștiga. Ne-am creat multe ocazii atât din centru, cât și din lateral, dacă am fi marcat un gol meciul ar fi fost mai ușor pentru noi. Nu este ușor să găsești momentul potrivit când adversarul se apără atât de jos și cu atâția jucători în jurul careului.

Sunt mulțumit de efortul jucătorilor. Ne lipsește norocul în această etapă a sezonului, având în vedere momentele și fazele pe care le avem în meciuri. S-au întâmplat multe lucruri, uneori cu poarta goală nu am putut băga mingea în plasă. A existat această situație în care nu am găsit goluri ușor”, a spus el.

Lucescu continuă războiul cu Atena

În finalul întâlnirii cu jurnaliștii, Lucescu a avut un mesaj dur pentru publicațiile care apar la Atena și care au lăsat să se înțeleagă că PAOK a fost ajutată de arbitraj în partida cu Panaitolikos, după ce oaspeții au avut un jucător eliminat și le-a fost anulat un gol.

”Vreau să fac un comentariu pentru că am fost informat că unele instituții media din Atena au comentat deciziile de arbitraj din meciul cu Panaitolikos. Aceste comentarii despre eliminarea jucătorului de la Panaitolikos și golul anulat sunt ipocrite.

La gol există un fault clar în atac asupra lui Giakoumakis, iar la eliminare este din nou fault la Giakoumakis. Aceste comentarii creează violență în cele din urmă”, a afirmat Răzvan Lucescu.

