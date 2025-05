Răzvan Lucescu, analiză la sânge a unui sezon dezamăgitor pe banca lui PAOK Salonic: „Arbitraj execrabil! Pur și simplu ne-au umilit!”

PAOK-ul antrenat de Răzvan Lucescu a terminat campionatul în Grecia pe locul 3, la 17 puncte distanță de Olympiakos, câștigătoarea titlului. Din Cupa Greciei a fost eliminată de AEK Atena în sferturile de finală, iar .

Analiza lui Răzvan Lucescu: „Am avut patru perioade specifice”

Așadar, un sezon sub așteptări pentru campioana en-titre PAOK, iar s . Într-o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Răzvan Lucescu a analizat în detaliu parcursul echipei sale.

„Am analizat foarte în detaliu ceea ce s-a întâmplat cu noi tot anul. Am avut patru perioade specifice. Prima, de când am început și până la prima întrerupere a campionatului, în luna septembrie. A fost o perioadă destul de bună. Nu destul de bună, foarte bună! Ne-am calificat în Europa League. E adevărat, am pierdut cu Malmo în turul 2, înainte de play-off, posibilitatea de a merge mai departe în play-off-ul Champions League.

Dar și acele meciuri… am făcut 2-2 la Malmo, aveam 3-2 în minutul 96 la Salonic, a fost o nebunie cum a intrat mingea aceea în poartă. Am pierdut calificarea, ok, dar n-a fost ceva dezastruos. A fost pur și simplu că așa a trebuit să se întâmple. Ne-am dus mai departe, am câștigat cu Shamrock 4-0, 2-0 la ei, am terminat primele 3 etape fiind pe primul loc în campionat”, a precizat Răzvan Lucescu.

Perioada a doua: „Grupul deja creat în perioada de pregătiri s-a dizolvat”

„După care, tot ceea ce s-a întâmplat, prin transferurile aduse la sfârșitul perioadei, grupul deja creat în perioada de pregătiri s-a dizolvat. A trebuit reconstruit într-un moment în care eram în plină activitate oficială. Deja eram la a patra etapă, începeau meciurile de Europa League. De aici, din momentul acesta, până în luna noiembrie, când a fost a treia întrerupere pentru echipele naționale, noi am traversat o perioadă foarte complicată. (n.r. – În care a fost și prima dintre partidele cu FCSB).

În toată această perioadă, jucătorii vechi oarecum greșit credeau ‘noi am câștigat campionatul, noi trebuie să rămânem’. Nu e așa! Trebuie să ai capacitatea să înțelegi că intri într-o altă competiție, o nouă provocare, și că vin și alții care, la rândul lor, vor să joace, vor să câștige. Cei care au venit, au venit cu pretenții ‘venim la PAOK în Grecia, noi trebuie să jucăm’. Fără să înțeleagă și să accepte că ceilalți câștigaseră un campionat, care, în Grecia, să câștige PAOK un campionat valorează cât șase de-ale lui Olympiakos, dacă nu zece. De-aia în 99 de ani sunt 4 titluri. Și mai ai unul, al cincilea, care a fost furat, pur și simplu furat. Deci, a existat acest conflict”, a mai spus antrenorul lui PAOK.

A treia perioadă: „Ne-am simțit umiliți ca echipă, ca jucători”

„Plecăm din nou la luptă, în luna noiembrie, și o ducem foarte bine până la sfârșitul turului. Inclusiv în Europa, câștigăm două meciuri, 2-0 la Riga, care făcuse bine cu Galatasaray și Anderlecht, și batem 5-0 pe Ferencvaros. Intrăm cu șanse din nou pentru calificare în faza următoare. Și în campionat mergem bine.

Jucăm la Atena, în primul tur de Cupă, pierdem 0-1, un arbitraj execrabil, în care, pur și simplu, ne-au umilit. Ne-am simțit umiliți ca echipă, ca jucători. Nervos fiind… Golul lor vine pe final de meci, după un fault care nu se fluieră. În loc să primim lovitură liberă pe 16 metri, primim cartonaș roșu, care este cartonaș roșu, dar tot ca urmare a acestei frustrări. Este un gol la limită, care nu se înțelege, pe care noi îl marcăm și se anulează pe motiv de ofsaid. Mă rog, și asta a lăsat un pic de dubii. În fine, tot stadionul ‘cântă’ împotriva mea, că sunt personajul lor favorit, că s-a creat această adversitate”, a explicat Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu: „Am prins dubla cu FCSB într-un moment foarte prost”

„Apoi a venit începutul noului an, cu foarte multe meciuri. Am pierdut, cu tot cu cele pierdute înainte, cinci meciuri din zece cu mine în tribună. Iarași au venit niște jucători, iar s-a pornit la o nouă reconstrucție. Și asta ne-a făcut să prindem exact dubla asta cu Steaua (n.r. – FCSB) într-un moment prost al nostru, greu, complicat, cum a fost în general tot anul”, a concluzionat antrenorul lui PAOK.