Răzvan Lucescu, Antrenorul Anului la Super Gala Fanatik 2025. Cum a dat lovitura românul de la PAOK Salonic

Răzvan Lucescu este câștigătorul premiului Antrenorul Anului la Super Gala Fanatik 2025. Tehnicianul a obținut rezultate deosebite la echipa sa de club, PAOK, iar această distincție este meritată pe deplin.

Răzvan Lucescu, Antrenorul Anului 2025: performanțe la PAOK

Super Gala Fanatik a ajuns la ediția din 2025, iar cele mai importante personalități din sportul românesc sunt recompensate cu premii speciale dedicate pasiunii, excelenței și rezultatelor obținute pe parcursul anului în curs.

Premiul de Antrenorul Anului 2025 merge către Răzvan Lucescu. Tehnicianul de la PAOK a obținut rezultate incredibile în campionatul Greciei și a transformat formația din Salonic într-o forță a Europei.

Răzvan Lucescu a cucerit două trofee de campion, dar și două Cupe ale Greciei la cârma lui PAOK Salonic. Tehnicianul român este extrem de apreciat peste tot în Europa și duce cu succes numele Lucescu mai departe.

Sezonul spectaculos al lui PAOK sub comanda lui Lucescu

PAOK are parte de un sezon fenomenal atât în competițiile interne, . Formația pregătită de Răzvan Lucescu se află pe treapta secundă în campionat și speră la al 5-lea titlu din istorie.

Totodată, în „Faza Ligii” UEFA Europa League echipa din Salonic ocupă locul 17 în ierarhie și va ajunge în primăvara europeană. Totuși, Răzvan Lucescu țintește primele 8 poziții din clasament.

De ce l-a ales FANATIK cel mai bun antrenor român

FANATIK a dat de fiecare dată dovadă că este obiectivă în alegeri, iar varianta de Antrenorul Român al Anului putea merge doar către Răzvan Lucescu. .

Reacția lui Răzvan Lucescu după premiu

Răzvan Lucescu a fost extrem de emoționat în momentul în care a primit premiul pentru „Antrenorul anului”, în special după ce a urmărit montajul realizat de FANATIK cu momente importante din viața și cariera sa. „În primul rând, îți mulțumesc ție (n.r. Horia Ivanovici) pentru această seară specială, pentru aceste momente emoționante. Nu e ușor să revezi așa, în câteva secunde, o viață, niște situații superbe, niște momente extraordinare.

Îți mulțumesc pentru că ai insistat să vin, pentru că am regăsit aici, cu mare bucurie, persoane prezente în experiențele mele, în trecut. Îl revăd pe domnul Copos, pe care îl salut cu dragoste și recunoștință. Sunt părinții mei și băiatul meu, Matei, vă iubesc, este pentru prima dată când suntem într-o astfel de ipostază împreună. Acest premiu este un premiu individual pe care îl oferă Horia, dar în fotbal nu există premii individuale.

Este premiul unei echipe, este premiul unui grup, este premiul lui PAOK, pentru tot ceea ce înseamnă munca acestui grup, nu în acest an, dar de-a lungul acestor ani. Trebuie să mulțumesc din suflet familiei Savvidis, lui Ivan, lui Giorgos, lui Nikos, pentru faptul că mi-au dat posibilitatea să lucrez la acest nivel și m-au susținut.

Mulțumesc din suflet jucătorilor pe care i-am avut și pe care îi am, datorită muncii lor, sacrificiului lor, disponibilității lor am obținut momente fantastice într-un oraș care trăiește mult prea puternic emoțional. Mulțumesc tuturor celor care sunt la PAOK, lângă noi, zi de zi, mulțumesc acelor fani incredibili pe care îi are PAOK și, în final, trebuie să mulțumesc colegilor mei din staff-ul tehnic, alături de care am obținut aceste momente extraordinare”, a declarat Răzvan Lucescu la SUPER GALA FANATIK 2025.

Cum este văzut în Grecia tehnicianul român

Răzvan Lucescu este văzut foarte bine în Grecia, asta în ciuda deselor contre pe care le are cu cei care conduc fotbalul elen. Antrenorul român a demonstrat că este valoros, iar rezultatele obținute vorbesc de la sine.

Orașul Salonic este înnebunit după fotbal și nu de puține ori numele lui Răzvan Lucescu a fost scandat pe stadionul „Toumba”. Un lucru este cert, Răzvan Lucescu a scris și scrie în continuare istorie la formația PAOK, astfel că premiul de Antrenorul Anului în Super Gala Fanatik 2025 este meritat pe deplin.