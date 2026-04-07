Răzvan Lucescu, anunț încurajator despre Mircea Lucescu în Turcia: „E încăpățânat! Se va pune pe picioare”

Mircea Lucescu este în stare critică la Spitalul Universitar din București. Fostul selecționer se află în comă indusă, iar starea sa de sănătate s-a agravat în ultimele ore. Totuși, Răzvan Lucescu a transmis un mesaj încurajator în presa din Turcia. Fiul fostului selecționer crede cu tărie în puterea tatălui său, în ciuda situației medicale în care se află.

Mesajul optimist trimis de Răzvan Lucescu în presa din Turcia

Deși se vorbea de externare după episodul horror de la Mogoșoaia, Mircea Lucescu a suferit un infarct acut și a fost băgat imediat în sala de operație. În acest moment, el se află în comă indusă, însă inima sa puternică încearcă să lupte. Imediat după meciul de campionat dintre PAOK și Panathinaikos, Răzvan Lucescu a zburat în România pentru a fi alături de tatăl său în aceste momente delicate.

Fiul fostului selecționer a vorbit cu un ziarist din Turcia, foarte apropiat de echipa Beșiktaș, la care Mircea Lucescu a antrenat între anii 2002 și 2004. Mai mult decât atât, cel mai titrat antrenor român este extrem de respectat în cadrul echipei, după ce a renunțat la salariile sale după rezilierea contractului, cu condiția ca toți banii să fie investiți în stadionul pe care România a jucat recent barajul cu Turcia.

Ismail Er, ziaristul în cauză, a dezvăluit pe X conversația pe care a avut-o cu Răzvan Lucescu și s-a arătat extrem de optimist că Mircea Lucescu, un om pe care-l respectă extraordinar de mult, se va repune pe picioare: „Am vorbit cu fiul lui Lucescu, Răzvan, și cu prietenul său inseparabil și traducătorul Sinan Serhatlıoğlu. Au spus că se agață de viață și așteaptă rugăciuni, adăugând că berbecii sunt încăpățânați. Credința lor este puternică. Se va pune din nou pe picioare”, a scris Ismail Er pe social media.

Pentru a arăta tuturor respectul pe care i-l poartă, Ismail Er a postat un videoclip și o fotografie alături de mesajul său. Ambele au fost făcute recent, cel mai probabil la meciul României de la Istanbul, întrucât Mircea Lucescu este îmbrăcat în treningul oficial al naționalei României. În clipul postat, ziaristul apare extrem de entuziasmat atunci când în fața lui apare uriașul Mircea Lucescu, iar primul său instinct a fost acela de a-i pupa mâna selecționerului României, după care s-au luat în brațe.

Lucescu’nun oğlu Razvan ve ayrılmaz dostu tercümanı Sinan Serhatlıoğlu ile konuştum yaşama tutunduğunu duaları beklediğini söyledi be ekledi “Koç burcu inatçıdır. İnancı sağlamdır. Ayağa kalkacaktır” — İSMAİL ER🇹🇷 (@ismailer_)

Mircea Lucescu este respectat enorm în Turcia. Gestul făcut de Hakan Calhanoglu după barajul contra României

Mircea Lucescu a antrenat de-a lungul carierei sale mărețe două echipe mari din Istanbul, Beșiktaș și Galatasaray, În tot acest timp, „Il Luce” și-a câștigat respectul întregii națiuni, iar acest lucru s-a văzut la meciul de baraj pentru Campionatul Mondial.

Selecționerul României a fost primit ca o adevărată legendă, iar mai mulți jucători turci s-au îndreptat către el imediat după fluierul final, pentru a-i mulțumi. Hakan Calhanoglu, căpitanul naționalei din Țara Semilunii, a avut un moment emoționant alături de Mircea Lucescu, „E o chestie de respect față de un antrenor care a dat totul pentru tine. I-am mulțumit pentru ce a făcut pentru această echipă, el a construit-o. Mircea Lucescu va rămâne mereu în inima mea”, spunea mijlocașul lui Inter la finalul partidei, conform