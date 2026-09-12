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Rămas liber de contract după despărțirea de Al Nassr, Marcelo Brozovic (33 de ani) va semna cu Al Sadd, echipa lui din Qatar. Fostul fotbalist de la Inter Milano va juca sub comanda tehnicianului român timp de un sezon, cu posibilitate de prelungire pentru încă o stagiune. Anunțul a fost făcut de către celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Răzvan Lucescu îl va antrena pe Marcelo Brozovic la Al Sadd!

După câteva zile de speculații în presa internațională în ceea ce privește viitorul lui Brozovic, a venit și confirmarea. Fostul fotbalist al lui Inter și al naționalei Croației va semna cu Al Sadd din postura de jucător liber de contract. Înțelegerea sa cu echipa lui Răzvan Lucescu urmează să fie valabilă pentru acest sezon, cu posibilitatea unei prelungiri până în 2028, potrivit lui Fabrizio Romano, celebrul jurnalist italian specializat în zona de mercato.

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🚨⚪️⚫️ Marcelo Brozović has agreed to sign a one year deal at Al Sadd in Qatar. The agreement with Croatian midfielder will also include an option to extend until 2028. Qatari side preparing formal documents for free transfer. Brozović, on his way as … — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Cea mai recentă aventură a lui Brozovic în fotbalul profesionist s-a desfășurat tot în Golf, mai exact în Arabia Saudită, el evoluând pentru Al Nassr timp de trei ani, din 2023 până în 2026, unde a împărțit vestiarul cu legendarul , dar și cu alții fotbaliști de top precum Sadio Mane, Joao Felix sau Kingsley Coman. Contractul său a expirat în această vară, iar campioana en-titre din Saudi Pro League a decis să nu-i prelungească înțelegerea. În locul său, pe Al Awwal Park a fost adus portughezul Samu Costa.

Marcelo Brozovic, finalist de Liga Campionilor și de Cupă Mondială!

Fotbalistul croat are un CV impresionant. De-a lungul carierei sale, pe lângă Al Nassr, cu care a câștigat titlul de campion în Arabia Saudită în stagiunea precedentă, Brozovic a mai activat timp de opt sezoane pentru Inter Milano, între 2015 și 2023, dar a strâns și 99 de meciuri pentru prima reprezentativă a „carourilor”.

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În palmaresul sau se regăsesc 10 trofee, printre acestea regăsindu-se și un titlu în Serie A cu Inter (2020/2021). De asemenea, alături de gruparea de pe Giuseppe Meazza, Brozovic a ajuns până în marea finală UEFA Champions League în stagiunea 2022/2023, pierdută însă la limită în fața lui Manchester City, scor 0-1. Ba mai mult, acesta a fost un jucător-cheie și pentru naționala Croației la performanța remarcabilă din 2018, atunci când selecționata condusă de Zlatko Dalic a ajuns până în ultimul act al Campionatului Mondial (2-4 împotriva Franței).