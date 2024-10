Răzvan Lucescu ar fi căutat de poliția din Grecia! Românul este acuzat pentru un gest fără precedent

Duelul dintre AEK Atena și PAOK Salonic s-a terminat la egalitate, scor 1-1, însă spiritele au fost mai încinse ca oricând. Antrenorul formației din Salonic, Răzvan Lucescu, este acuzat de un gest oribil.

Răzvan Lucescu ar fi căutat de poliția din Grecia!

Echipa lui Răzvan Lucescu, , are un parcurs pozitiv în campionatul Greciei. În weekend, a obținut un punct important în derby-ul AEK – PAOK, încheiat 1-1, meci ce a fost marcat de multă tensiune.

La finalul întâlnirii, tehnicianul român a adresat câteva gesturi provocatoare fanilor lui AEK Atena, făcând referire la meciul din 2018 dintre cele două echipe, când patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, a pătruns pe teren cu un pistol. Suporterii gazdelor l-au huiduit intens pe Lucescu jr., care a fost, în cele din urmă, escortat de bodyguarzi de pe teren.

Răzvan Lucescu, , l-ar fi scuipat la finalul întâlnirii pe Erik Lamela, lucru ce ar fi ajuns în vederea poliției din Grecia. Tot evenimentul ar fi fost descris în raportul de joc.

Jurnaliștii din Grecia anunță că fotbalistul argentinian ar fi aruncat o rolă de leucoplast spre antrenorul român, iar acesta ar fi reacționat printr-o scuipătură adresată fostului internațional.

Răzvan Lucescu, un car de nervi după egalul cu AEK: „Nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat în 2018”

În luna martie a anului 2018, PAOK o învingea pe AEK cu 1-0, printr-un gol marcat de Fernando Varela, însă scorul era întors în favoarea formației din Atena datorită scandalului de după meci, când patronul echipei din Salonic a intrat cu pistolul în suprafața de joc.

PAOK era privată de 6 puncte în acel sezon, astfel că formația antrenată de Răzvan Lucescu pierdea titlul de campioană. La finalul duelul încins cu AEK de duminică seara,

„Ce pot spune despre asta? Puteți accepta sau nu. Așa arată pasiunea mea pentru muncă. Așa sunt eu și așa îmi apăr echipa. În 2018, ni s-a furat un campionat. În sufletul meu, nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat în 2018. Va continua să existe și nu am alte comentarii de făcut.

E întotdeauna greu să vii pe terenul lui AEK, în fața unei echipe puternice. Am venit să ne facem jocul și să nu o lăsăm pe AEK să devină o amenințare. Am venit bine pregătiți din punct de vedere mental. AEK nu a avut multe momente importante, dar meciul a fost echilibrat. Am venit să ne arătăm personalitatea”, a spus el, conform .