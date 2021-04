Răzvan Lucescu ar putea semna cu o echipă din Serie A în următoarele 24 de ore: “Are o întâlnire cu un club din Italia”

Răzvan Lucescu este liber de contract de mai bine de două luni, după ce s-a despărțit de Al Hilal pe 15 februarie. De atunci au fost mai multe discuții, dar nu s-a concretizat nimic. Presa din Grecia anunță o variantă surpriză pentru antrenorul român, care ar fi în negocieri cu o formație de Serie A.

Tocmai din acest motiv, Lucescu jr. i-ar fi pus în așteptare pe cei de la AEK Atena. O altă variantă pe care o are la îndemână. Lucrurile s-ar putea clarifica în cel mai scurt timp.

Cel mai probabil, însă, mutarea s-ar materializa pentru sezonul viitor. AEK Atena este în prezent pregătită de Manolo Jimenez, care are contract până în 2022. Dar spaniolul este sub mare presiune din cauza rezultatelor nefavorabile.

Presa din Grecia anunţă că Răzvan Lucescu este în negocieri avansate cu o formaţie din Serie A

“Următoarele 24 de ore sunt cruciale. Asta pentru că Lucescu are o întâlnire cu un club din Italia, pentru a putea vedea dacă poate lucra în Serie A. Dacă discuțiile nu vor merge bine, atunci AEK va fi favorită să îl aducă pe antrenorul român, cu care a negociat și în 2017.

Atunci discuțiile nu s-au materializat, dar acum situația s-a schimbat, Lucescu este liber, iar Melissanidis a pus deoparte vechea rivalitate care a erupt și îl consideră pe român potrivit pentru club”, scriu jurnaliștii de la enwsi.gr.

Răzvan Lucescu are trei trofee în Grecia, toate cu PAOK. Cupa în 2018 şi 2019, campionatul în 2019

Răzvan Lucescu a mai antrenat în Grecia între 2014 și 2019, pe Xanthi Skota şi PAOK Salonic. A câştigat titlul de campion în 2019 şi Cupa Greciei în 2018 şi 2019.

În perioada petrecută în Grecia, Răzvan Lucescu a adus câteva acuzaţii foarte grave, multe dintre ele îndreptate chiar spre AEK Atena. PAOK a pierdut la masa verde un meci disputat în faţa celor de la AEK, disputat pe 11 martie 2018.

Varela a marcat pentru PAOK în prelungiri, la scorul de 0-0. Reuşita a fost anulată pentru ofsaid, decizie care a provocat un uriaş scandal. Patronul formaţiei din Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe gazon cu un pistol la brâu. Comisiile din Grecia au dat meci pierdut pentru PAOK, 0-3. Iar formaţia lui Lucescu jr. avea să rateze titlul în acel an.

Scandal între Răzan Lucescu şi patronul lui AEK: “Românii şi-au dat doctoratul în jaf”

Un an mai târziu, după ce PAOK Salonic reuşea în cele din urmă să ia titlul, Lucescu a pornit un nou şir de acuzaţii: “A fost un jaf! Ceea ce s-a întâmplat nu se va schimba niciodată. Noi am fost primii și în 2018, dar nu am putut sărbători. A fost un furt”. Patronul lui AEK Atena, Dimitris Melissanidis i-a răspuns foarte dur lui Lucescu jr.

“Lucescu spune că am furat campionatul? Korydallos e plină de români. Și-au dat doctoratul în jaf!”, a fost replica lui Melissanidis. Korydallos este cea mai mare închisoare din Grecia, aflată în portul Pireu.

Între timp, patronul lui AEK Atena şi-a schimbat poziţia faţă de Lucescu jr. Şi ar fi tentat să îl aducă la echipă. Mai are şi alte două variante, Erol Bulut şi Vladan Milojevic.