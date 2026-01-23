Răzvan Lucescu arbitrează locul 1 în Europa League. Ce formații sunt deja calificate și cine și-a luat adio de la competiție

ADVERTISEMENT

Două echipe, Lyon (locul 1 cu 18 puncte) și Aston Villa (locul 2, tot cu 18), s-au calificat deja direct în optimile de finală după ce au învins Young Boys și Fenerbahçe. Ele își vor disputa de la distanță locul 1, care poate fi arbitrat de Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu arbitreză locul 1 în Europa League

joacă în ultima etapă la Lyon. Grecii nu mai pot pierde calificarea în play-off, dar cu o victorie în Franța și puțin noroc, în jocul rezultatelor, ar putea prinde chiar direct optimile.

În aceeași situație este și Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, care a învins Lille. În ultima etapă, spaniolii joacă la Steaua Roșie Belgrad, care trage și ea să prindă direct optimile.

Freiburg, Midtjylland, Braga, AS Roma, Ferencvaros, Betis, FC Porto, Genk, Steaua Roșie Belgrad, PAOK, Stuttgart, Celta Vigo, Bologna, Nottingham Forest, Plzen, Fenerbahce și Panathinaikos nu mai pot rata prezența în play-off.

Calificarea FCSB-ului ține de miracole

Din păcate, după eșecul de aseară, FCSB are șanse minime să meargă mai departe.

Un factor important al prăbușirii campioanei României în această ediție a Europa League este apărarea extrem de fragilă pe care a avut-o. Practic, exceptând Maccabi Tel Aviv, care a încasat 19 goluri, FCSB are cea mai slabă defensivă, cu 15 goluri primite în șapte meciuri – la fel ca Ludogorets.

Maccabi Tel aviv, cea mai slabă echipă din competiție

Șase echipe au fost eliminate deoarece nu mai au nicio șansă să se califice în playoff. Între ele se află și Glasgow Rangers, fosta echipă a lui Ianis Hagi (4 puncte), dar Sturm Graz (4), Nisa (3), Utrecht (1), Malmö (1) și Maccabi Tel Aviv (1).

Israelienii sunt cea mai slabă echipă din competiție, cu un egal și șase înfrângeri, două goluri marcate și 19 primite. Singura echipă pe care a încurcat-o Maccabi este PAOK Salonic, obținând un 0-0 pe terenul acesteia. Fără să fi pierdut acele două puncte, echipa lui Răzvan ar fi fost acum mult mai aproape de optimi.

Suprizele plăcute ale competiției sunt danezii de la FC Midtjylland și maghiarii de la Ferencvaros, care au șanse mari să intre direct în optimi și să dribleze o dublă în play-off, ceea ce le-ar asigura un program mai ușor.

Play-off-urile fazei eliminatorii: 19 și 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)

Cele 18 meciuri din ultima etapă a Europa League (29 ianuarie, ora 22.00):

Porto-Rangers

Lille-Freiburg

Betis-Feyenoord

Aston Villa-Salzburg

Steaua Roșie-Celta

Lyon-PAOK

Celtic-Utrecht

Maccabi Tel Aviv-Bologna

Basel-Viktoria Plzen

Midtjylland-Dinamo Zagreb

Ludogorets-Nice

Nottingham Forest-Ferencvaros

Sturm Graz-Brann

FCSB-Fenerbahçe

Stuttgart-Young Boys

Panathinaikos-Roma

Go Ahead Eagles-Braga

Genk-Malmö