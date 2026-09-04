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Răzvan Lucescu traversează o perioadă foarte bună la Al-Sadd, noua sa echipă. Conducerea tocmai i-a adus un fundaș central din Serie A, care a bifat prezențe și în naționala Italiei. Cu cine au semnat qatarezii, de fapt.

Alessio Romagnoli, noul fundaș al lui Răzvan Lucescu la Al-Sadd

După , Răzvan Lucescu și-a dus echipa și Antrenorul român i-a impresionat pe cei din conducerea echipei cu care a semnat în vara acestui an, iar superiorii săi nu ezită să îi facă poftele. Vineri, 4 septembrie, Al-Sadd a anunțat că a ajuns la un acord cu Alessio Romagnoli, cel care a semnat un contract valabil pentru următorii 3 ani. Fundașul central cu 13 selecții pentru naționala Italiei vine tocmai de la Lazio, din Serie A.

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„Clubul Al-Sadd SC are plăcerea de a anunța semnarea oficială a unui contract pe trei ani, până în 2029, cu fundașul italian Alessio Romagnoli, venit de la clubul italian Lazio, care se va alătura echipei de seniori de fotbal. Sosirea lui Romagnoli se înscrie în eforturile clubului de a consolida lotul și de a întări apărarea în perspectiva viitoarelor competiții naționale și continentale”, a fost anunțul clubului qatarez.

Benvenuto 👋🏻 | # — 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC)

Răzvan Lucescu, adversarul lui Cristiano Ronaldo din Liga Campionilor Asiei

AFC Champions League Elite este cea mai importantă competiție intercluburi din Asia și a ajuns la faza principală, care se va desfășura în perioada 14 septembrie 2026 – 17 februarie 2027. Răzvan Lucescu și Al-Sadd vor da piept cu nume grele, iar cel mai interesant duel este contra echipei lui Cristiano Ronaldo, Al Nassr.

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Cristiano Ronaldo & Co. vor fi gazde pe Al-Awwal Park, o arenă cu capacitate de 26.004 locuri. Duelul , de la ora 23:45. Și Florinel Coman, legitimat la Al Gharafa, îl va înfrunta pe Cristiano Ronaldo, meciul urmând să aibă loc pe terenul echipe românului marți, 8 decembrie, de la 18:00.