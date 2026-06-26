Sport

Răzvan Lucescu, atac virulent după plecarea de la PAOK! „Oameni fără minte care nu au realizat nimic”

Răzvan Lucescu i-a criticat dur pe contestatari după plecarea de la PAOK. Antrenorul român a dezvăluit contextul în care s-a despărțit de gruparea din Grecia.
Bogdan Mariș
26.06.2026 | 21:34
Razvan Lucescu atac virulent dupa plecarea de la PAOK Oameni fara minte care nu au realizat nimic
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Răzvan Lucescu a trecut la atac după plecarea de la PAOK. Foto: hepta.ro.
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Răzvan Lucescu (57 de ani) a plecat de la PAOK după 5 ani, iar tehnicianul român a oferit mai multe detalii despre contextul în care s-a despărțit de gruparea din Grecia. Fostul selecționer a dezvăluit că nu și-ar fi dorit să plece și că nu a încasat nicio compensație din partea clubului din Salonic, iar acesta a lansat și un atac la adresa criticilor.

Răzvan Lucescu a ieșit la atac după plecarea de la PAOK

Răzvan Lucescu a subliniat faptul că nu a dorit să plece de la PAOK în această vară, în contextul în care mai avea un an de contract cu gruparea din Grecia. De asemenea, antrenorul român a confirmat că nu a primit nicio compensație din partea clubului și i-a criticat dur pe cei care au afirmat că deciziile sale au fost influențate de aspectul financiar. „Clar nu voiam să plec. Aș fi vrut să rămân. Deși a existat o presiune mare din partea altor echipe, nici măcar nu am discutat cu ele.

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Au revenit și au vrut să discute direct cu Savvidis (n.r. patronul lui PAOK), se pare că asta s-a și întâmplat, deoarece și-a dorit cineva din club, dar nu vreau să bârfesc. Oricum, nu mi-a plăcut. Am avut cea mai onestă atitudine și le-am spus clar că mai am un an de contract. Am plecat de la PAOK fără să primesc vreo compensație și cei care spun că am vrut bani sunt oameni fără minte care nu au realizat nimic în viața lor. Am plecat de la PAOK fiind plătit pentru ceea ce am muncit”, a declarat Răzvan Lucescu într-un interviu pentru Foxbet, citat de metrosport.gr. Plecarea tehnicianului de la PAOK a fost anunțată oficial pe 19 iunie.

Răzvan Lucescu, dorit de două echipe uriașe din Orientul Mijlociu

Răzvan Lucescu ar putea reveni în Asia după despărțirea de PAOK. Tehnicianul român este dorit de campioana din Qatar, Al Sadd, formație care s-a despărțit recent de Roberto Mancini, dar și de gruparea saudită Al Ittihad, unde au activat în trecut mai multe nume uriașe din fotbalul românesc, precum Anghel Iordănescu, Victor Pițurcă sau Ladislau Boloni.

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Prima experiență a lui Răzvan Lucescu în străinătate a fost la echipa qatareză El Jaish (2012-2014), formație care între timp s-a desființat. Apoi, în perioada 2019-2021, tehnicianul român a antrenat-o pe Al Hilal, alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei, dar și două trofee pe plan intern, campionatul și Cupa. În țară, Răzvan Lucescu le-a pregătit pe FC Brașov, Rapid și Petrolul, având două mandate atât pe banca giuleștenilor, cât și la Brașov. În perioada 2009-2011 acesta a fost selecționerul României.

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