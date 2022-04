Răzvan Lucescu, avertisment pentru francezi după incidentele de la Marseille – PAOK: ”Mai bine ca fanii voştri să nu vină la noi”

Ultrașii celor două formații în mai multe rânduri, iar poliția franceză a fost nevoită să facă mai multe arestări.

Răzvan Lucescu, dezamăgit de incidentele de la meciul Marseille – PAOK

Incidentele care au avut loc înaintea fluierului de start al partidei Marseille – PAOK Salonic l-au deranjat teribil pe Răzvan Lucescu care a ținut să-i avertizeze pe fanii francezi să nu facă deplasarea la returul din Grecia.

ADVERTISEMENT

”La meciul retur, sper că Olympique Marseille va fi primită cum am fost noi primiţi aici. Sunt dezamăgit de ce am văzut azi. Este o imagine foarte urâtă pentru Marsilia. Există multă violenţă în lume în prezent, nu mai era nevoie şi în fotbal. Mai bine ca fanii voştri să nu vină la noi”, a declarat Lucescu jr. la conferința de presă de după meci.

Pe lângă incidentele dinaintea întâlnirii, fanii celor două echipe și-au dat în petec și în incinta stadionului. Aceștia au aruncat obiecte, fumigene şi bucăţi de scaune pe teren înainte de începerea meciului, care a fost întârziat două minute.

ADVERTISEMENT

Olympique Marseille s-a impus cu 2-1, după un reușit de Dmitri Payet, și are prima șansă la calificarea în semifinalele Conference League. Returul va avea loc joi, 14 aprilie, de la ora 22:00, pe stadionul Toumbas din Salonic.

Lucescu, mulțumit de jocul din repriza a doua

Referitor la jocul de pe arena Velodrome din Marsilia, Răzvan Lucescu s-a arătat dezamăgit de prestația jucătorilor săi în prima repriză: ”Nu sunt de acord că trebuia schimbat ceva, ar fi trebuit să jucăm la fel în prima repriză. Am ales să jucăm un meci în viteză, fără să avem răbdare.

ADVERTISEMENT

Al doilea gol primit este dovada calității pe care o are Marseille. Este o echipă care îți poate face probleme atunci când e cu mingea la picior. Sunt dezamăgit cu ce s-a întâmplat în prima repriză, ar fi trebuit să avem mai multă răbdare, să ținem de minge.

În a doua repriză am făcut ceea ce trebuia să facem. În ultimele 10 minute am pus presiune la câteva faze fixe, am fi putut să înscriem un gol și să obținem o remiză. Eu nu-mi schimb trăirile și impresiile (n.r. – despre șansele la calificare).

ADVERTISEMENT

Am văzut ceea ce mă așteptam să văd. În prima repriză Marseille a fost în avantaj, dar fără a avea foarte multe ocazii. În a doua repriză am jucat cu multă încredere în noi, așa cum ne-am dorit”, a explicat tehnicianul român.