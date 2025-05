Răzvan Lucescu, băiatul rău al fotbalului grec? Toate culisele suspendării drastice: „Le-am făcut semnul că au furat campionatul! Mi-au cântat de toate”

Răzvan Lucescu este unul dintre antrenorii de top din Grecia. , club alături de care a reuşit să câştige două titluri de campioană. Dar, este privit şi ca un băiat rău în fotbalul grec, fiind suspendat de mai multe ori.

Răzvan Lucescu, băiatul rău al fotbalului grec? Toate culisele suspendărilor

În direct la o ediţie specială a FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Lucescu a dezvăluit motivele pentru care este văzut ca un băiat greu în fotbalul din Grecia, povestind culisele primei suspendări din duelurile cu AEK Atena:

ADVERTISEMENT

„Acolo s-a întâmplat o poveste nefericită de care au profitat de cei de la Atena şi mi-au dat o suspendare de 23 de zile. Total nedreaptă. Am intrat pe teren la finalul meciului, m-am dus să îmi felicit jucătorii.

Perreira de la AEK a intrat considerând că provoc. Şi i-am spus: „Nu te băga! Tu habar n-ai ce este între noi”. Toată lumea care a fost în afară a înţeles că a fost o dispută mai periculoasă. S-a creat un meleu, au surescitat situaţia.

ADVERTISEMENT

„Cei de la Comisie a spus că aş fi scuipat. Nu este adevărat”

De acolo, când am ieşit pe teren, le-am făcut semn că au furat, referindu-mă la campionat. Mergând către vestiar, Lamela a aruncat cu un leucoplast în mine. M-a lovit în faţă. Ok, n-a fost nicio problemă.

M-am dus spre el şi i-am zis: „Cum îţi permiţi? Ce ştii tu? De ce te bagi?”. Cei de la Comisie a spus că aş fi scuipat. Nu este adevărat. Să zicem că aş fi scuipat, dar cum de nu există nicio suspendare de cealaltă parte?

ADVERTISEMENT

Balanţă total diferită. Primesc 23 de zile de suspendare, timp în care noi jucăm trei meciuri oficiale în campionat: două acasă, unul în deplasare. Pe cel din deplasare îl câştigăm: 2-1 cu Lamia, iar pe cele de acasă le piardem: cu OFI Creta şi Olympiakos.

ADVERTISEMENT

„E clar că s-a creat o situaţie negativă, de nesiguranţă”

Faptul că m-au suspendat n-ar fi trebuit să fie un alibi pentru noi. Dar e clar că s-a creat o situaţie negativă, de nesiguranţă. Nu pun capul jos, spun mereu lucrurilor pe nume, nu am jignit niciodată pe nimeni şi sunt un luptător.

Atena, cu cele trei echipe care trebuie să fie permanent sus. PAOK, graţie domnului Savvidis, a reuşit să creeze o echipă tare, care să pătrundă în această zonă a celor trei. Să devină un adversar total incomod. Şi asta nu se întâmplă. Asta este istoria Greciei. Este specificul Greciei”, a povestit Lucescu.

Cum a ajuns să fie suspendat patru luni: „La ieşirea din parcare, trei indivizi ne aşteaptă”

Cea mai mare suspendare primită de , pentru incidentele de la finalul meciului de Cupă cu AEK Atena, scor 0-1. Antrenorul a povestit cum s-au derulat lucrurile:

Este această adversitate, mi se cântă de soţie, de mamă. Frustrat, ies de pe teren şi arăt doar atât (n.r. a ridicat mâinile). Se termină meciul, patronul lui AEK Atena vrea să discută cu mine. O face pe un ton superior, nepoliticos.

Şi se creează o ambuscadă. Jucătorii reacţionează şi ei, ne enervăm. Se potoleşte totul. Stăm o oră şi ceva. Ni se comunică de poliţie să plecăm şi la ieşirea din parcare, trei indivizi ne aşteaptă.

Nu ştiu de ce autocarul se opreşte, nu ştiu de ce stau ei acolo. De aia am şi stat o oră şi 10 minute, să cureţe tot. Totul se petrece anapoda. Autocarul se opreşte, timp în care cei trei râd, fac, ne arată nişte telefoane.

„Acolo intervine marea mea responsabilitate. Că am forţat deschiderea uşii”

Pe ele era scris rezultatul din 2018 şi campionatul ăla (n.r. pierdut la „masa verde de PAOK). Acolo intervine marea mea responsabilitate. Că am forţat deschiderea uşii. Am spus să se dea drumul la uşă.

Am coborât din autocar în ideea de a-i speria un pic, de a le da o lecţie. Erau trei fani. Şi am coborât. Ne-am dus, a intervenit poliţia şi de aici vine suspendarea cea mare.

Acum ce pot să spun? Regret că am spus să de deschidă uşile. Nu a păţit nimeni nimic. Am coborât şi eu şi jucătorii. Nu s-a întâmplat nimic în final. La finalul lunii aprilie la Salonic am jucat meci pentru câştigarea campionatului. Am câştigat cu 3-2.

La finalul meciului a fost un scandal imens şi mult mai grav. Cei de la AEK au provocat şi au reacţionat greşit. Nu s-a întâmplat nimic. Pentru noi lucrurile sunt mai complicate.

Greşeala este a mea, responsabilitatea este a mea, trebuia să trec peste frustrare. Am intrat în această situaţie, m-au suspendat din nou”, a povestit Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.