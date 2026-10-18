Sport

Răzvan Lucescu, bătut dramatic în Qatar imediat după ce a fost declarat cel mai bun antrenor! Video

Dragoș Petrescu
18.10.2026 | 21:56
Razvan Lucescu batut dramatic in Qatar imediat dupa ce a fost declarat cel mai bun antrenor Video
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Răzvan Lucescu a înregistrat al doilea eșec consecutiv în Qatar (Al Sadd - Al Duhail 2-3) // FOTO: X
Răzvan Lucescu, înfrângere dramatică în Qatar după ce a fost desemnat cel mai bun antrenor! Al Sadd, răpusă în prelungiri
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Seară cu două fețe pentru Răzvan Lucescu în Qatar! Tehnicianul român a fost premiat înaintea derby-ului dintre Al Sadd și Al Duhail, fiind desemnat cel mai bun antrenor din campionat pentru lunile august și septembrie, numai că bucuria distincției a fost umbrită de rezultatul partidei. Echipa pregătită de Lucescu a pierdut cu 2-3, după un meci spectaculos, decis în al patrulea minut al prelungirilor. Al Sadd a fost condusă cu 0-2, a revenit și a egalat, dar a primit golul decisiv chiar înainte de fluierul final.

Răzvan Lucescu, premiat înainte de Al Sadd – Al Duhail! Antrenorul român a fost desemnat cel mai bun din Qatar

Înaintea partidei din etapa a șasea a campionatului din Qatar, Răzvan Lucescu a primit trofeul pentru cel mai bun antrenor al lunilor august și septembrie. Distincția a fost acordată de organizatorii competiției, iar momentul a avut loc chiar pe stadionul Jassim Bin Hamad, înaintea confruntării cu Al Duhail. Nu a fost singurul premiat de la Al Sadd, Akram Afif fiind desemnat cel mai bun jucător al aceleiași perioade.

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După festivitatea de premiere, echipa românului a intrat pe teren pentru un derby extrem de important. Al Duhail a început mai bine și a deschis scorul în minutul 9, prin Jean Castelletto, care a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap, după o centrare. În minutul 28, Sultan Al Brake a majorat avantajul oaspeților, iar Al Sadd se afla într-o situație dificilă pe propriul teren.

Reacția formației lui Lucescu a venit însă rapid. Giovani a redus din diferență în minutul 32, iar Youssef Abdulrazzaq a restabilit egalitatea în al patrulea minut al prelungirilor primei reprize. Astfel, după ce a fost condusă cu două goluri, Al Sadd a reușit să revină la 2-2 înainte de pauză, iar partida a rămas deschisă oricărui rezultat.

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Al Sadd, învinsă în prelungiri de Al Duhail! Golul decisiv a venit în minutul 90+4

După pauză, cele două formații au continuat să caute golul victoriei, într-o repriză în care jocul a fost echilibrat și ocaziile au apărut la ambele porți. Când partida părea că se îndreaptă spre o remiză, Al Duhail a dat lovitura. Tahseen Mohammed a marcat în minutul 90+4 și a stabilit scorul final, 3-2 pentru formația pregătită de Djamel Belmadi. Reușita a venit în ultimul moment al confruntării și a transformat seara lui Răzvan Lucescu într-una extrem de amară.

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Victoria le-a adus celor de la Al Duhail trei puncte importante, în timp ce Al Sadd a rămas la borna cu numărul 12 după șase etape. În momentul de față, formația lui Lucescu ocupă poziția a două în clasamentul din Qatar, fiind la un punct în spatele liderului Al Rayyan, care are însă și un meci mai puțin disputat. Al Duhail a ajuns, la rândul său, la 12 puncte și se află pe locul al patrulea, diferența fiind făcută de golaveraj.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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