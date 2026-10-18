Răzvan Lucescu, bătut dramatic în Qatar imediat după ce a fost declarat cel mai bun antrenor! Video

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Seară cu două fețe pentru Răzvan Lucescu în Qatar! Tehnicianul român a fost premiat înaintea derby-ului dintre Al Sadd și Al Duhail, fiind desemnat cel mai bun antrenor din campionat pentru lunile august și septembrie, numai că bucuria distincției a fost umbrită de rezultatul partidei. Echipa pregătită de Lucescu a pierdut cu 2-3, după un meci spectaculos, decis în al patrulea minut al prelungirilor. Al Sadd a fost condusă cu 0-2, a revenit și a egalat, dar a primit golul decisiv chiar înainte de fluierul final.

Răzvan Lucescu, premiat înainte de Al Sadd – Al Duhail! Antrenorul român a fost desemnat cel mai bun din Qatar

Înaintea partidei din etapa a șasea a campionatului din Qatar, a primit trofeul pentru cel mai bun antrenor al lunilor august și septembrie. Distincția a fost acordată de organizatorii competiției, iar momentul a avut loc chiar pe stadionul Jassim Bin Hamad, înaintea confruntării cu Al Duhail. Nu a fost singurul premiat de la Al Sadd, Akram Afif fiind desemnat cel mai bun jucător al aceleiași perioade.

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După festivitatea de premiere, echipa românului a intrat pe teren pentru un derby extrem de important. Al Duhail a început mai bine și a deschis scorul în minutul 9, prin Jean Castelletto, care a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap, după o centrare. În minutul 28, Sultan Al Brake a majorat avantajul oaspeților, iar Al Sadd se afla într-o situație dificilă pe propriul teren.

Al Sadd head coach Răzvan Lucescu and star player Akram Afif receive the Best Coach and Best Player awards, respectively, for August and September in the Doha Bank Stars League.

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Reacția formației lui Lucescu a venit însă rapid. Giovani a redus din diferență în minutul 32, iar Youssef Abdulrazzaq a restabilit egalitatea în al patrulea minut al prelungirilor primei reprize. Astfel, după ce a fost condusă cu două goluri, Al Sadd a reușit să revină la 2-2 înainte de pauză, iar partida a rămas deschisă oricărui rezultat.

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Al Sadd, învinsă în prelungiri de Al Duhail! Golul decisiv a venit în minutul 90+4

După pauză, cele două formații au continuat să caute golul victoriei, într-o repriză în care jocul a fost echilibrat și ocaziile au apărut la ambele porți. Când partida părea că se îndreaptă spre o remiză, Al Duhail a dat lovitura. Tahseen Mohammed a marcat în minutul 90+4 și a stabilit scorul final, 3-2 pentru formația pregătită de Djamel Belmadi. Reușita a venit în ultimul moment al confruntării și a transformat seara lui Răzvan Lucescu într-una extrem de amară.

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Victoria le-a adus celor de la Al Duhail trei puncte importante, în timp ce Al Sadd a rămas la borna cu numărul 12 după șase etape. În momentul de față, formația lui Lucescu ocupă poziția a două în clasamentul din , fiind la un punct în spatele liderului Al Rayyan, care are însă și un meci mai puțin disputat. Al Duhail a ajuns, la rândul său, la 12 puncte și se află pe locul al patrulea, diferența fiind făcută de golaveraj.