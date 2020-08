Răzvan Lucescu a câștigat titlul în Arabia Saudită cu Al Hilal după ce echipa sa a reușit să se impună cu 4-1 împotriva celor de la Al Hazem, fosta formație a lui Daniel Isăilă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Al Hilal își respectă astfel renumele de cea mai titrată echipă din Arabia Saudită, reușind al 16-lea titlu pe plan intern și al 44 trofeu din istoria echipei. Pentru Răzvan este al doilea trofeu alături de arabi, reușind să câștige în luna noiembrie Liga Campionilor Asiei.

În stagiunea precedentă, Al Hilal a încheiat pe locul doi în campionat, cu un punct în urma celor de la Al Nasr. Antrenorul român se află la Riad din iunie 2019 când a plecat de la PAOK Salonic, echipă alături de care a câștigat campionatul și Cupa Greciei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu, campion cu Al Hilal! Antrenorul român își adaugă în palmares al 7-lea trofeu al carierei

Printre antrenorii străini care au câștigat titlul alături de Al Hilal se numără doi români: Ilie Balaci, Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu. Ultimul titlu câștigat de Al Hilal a fost în 2018, sub comanda argentinianului Juan Brown.

Pentru Răzvan Lucescu este al șaptelea trofeu din cariera de antrenor. A câștigat Cupa României în 2006 și 2007 cu Rapid, Cupa Greciei cu PAOK în 2018, 2019 și campionatul Greciei cu PAOK în 2019, iar la Al Hilal a câștigat Liga Campionilor Asiei în 2019 și campionatul în 2020.

ADVERTISEMENT

“Sigur că izolarea poate crea așa niște probleme, dar am avut noroc să fiu cu soția mea aici”

Răzvan Lucescu a acordat un interviu pentru FANATIK în luna iunie în care a explicat cum a trecut peste pandemia de coronavirus care a întrerupt campionatul și în Arabia Saudită, ca peste tot în lume:

“Am avut condiții bune, am avut liniște. Sigur că izolarea poate crea așa niște probleme, dar am avut noroc să fiu cu soția mea aici. Am făcut mult sport, am avut multă activitate, am citit, am studiat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adică ne-am ocupat timpul de așa natură că ajunsesem să spunem că nu avem timp. A fost ceva diferit față de activitatea mea normală, pentru că atunci știam că fac aia, fac cealaltă, mă pregătesc pentru antrenament, pentru meci, apoi aveam și ceva timp liber.

“S-a oprit totul aici, nu s-au mai făcut antrenamente din 13 martie”

Acum umpleam ziua fără să ne mai dăm niciun timp liber. Am trecut bine peste această perioadă. Dacă doream să ieșim la o plimbare o puteam face pentru că nu aveam contact cu exteriorul. S-a oprit totul aici, nu s-au mai făcut antrenamente din 13 martie”, a explicat Răzvan Lucescu atunci.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Referitor la contract, Răzvan Lucescu a precizat că înțelegerea sa cu Al Hilal este până în 2021: “Eu am contract cu Al Hilal pânâ în 2021 și punct! Nu mai discut despre asta pentru că nu îmi face bine”, a precizat Lucescu.

7 trofee are Răzvan Lucescu în cariera de antrenor

2021 este anul în care îi expiră contractul lui Răzvan Lucescu