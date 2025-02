Răzvan Lucescu s-a comparat cu Pep Guardiola după ce PAOK a fost eliminată de FCSB din Europa League: „Poate fi un sezon fără nimic”

Răzvan Lucescu e pe cale să rateze toate obiectivele după ce Antrenorul campioanei Greciei a vorbit despre situația grea prin care trece echipa sa.

Răzvan Lucescu, discurs sincer după ce FCSB a eliminat-o pe PAOK

Campion în Grecia sezonul trecut cu PAOK, Răzvan Lucescu e în pericol acum să rateze toate obiectivele. Echipa sa a fost eliminată de FCSB din Europa League, iar în Super Liga elenă este pe locul 4, la opt lungimi de liderul Olympiacos. Alb-negrii nu mai sunt angrenați nici în Cupa Greciei, acolo unde PAOK a pierdut în sferturi cu AEK.

PAOK poate micșora ecartul față de roș-albi în derby-ul etapei a 24-a. Olympiacos – PAOK este programat duminică, 23 februarie, de la ora 20:30.

„Poate fi un sezon fără nimic. E un an complicat, a început complicat, continuă complicat. Am căzut de câteva ori, ne-am ridicat, iar am căzut, iar ne-am ridicat. Lucrurile nu au mers în favoarea noastră. Există o singură posibilitate. Să luptăm!

Să luptăm. E despre egoul nostru, despre cariera noastră, despre anul nostru, despre familiile noastre. Avem responsabilitatea lor”, a declarat Răzvan Lucescu, înainte de Olympiacos – PAOK.

„Urmăresc City, îmi place Guardiola”

Antrenorul în vârstă de 56 de ani Lucescu a comparat situația sa de la PAOK „Cetățenii” au fost eliminați de Real Madrid în play-off-ul Ligii Campionilor, scor 3-6 la general, iar în Premier League sunt la 17 puncte distanță de liderul Liverpool.

„Experiența mea în fotbal îmi spune că nimic nu este decisiv. Mâine poate fi diferit. Mă uit și la alte echipe. Urmăresc City, îmi place Guardiola, dar iată că și cel mai bun antrenor, și cea mai bună echipă în trecut traversează acum un an foarte complicat. Luptă, vor să reacționeze. Însă nu e ușor”, a adăugat tehnicianul campioanei Greciei.

