Răzvan Lucescu, concluzie dură după ce PAOK a cedat cu 0-3 pe terenul lui AEK și a ieșit din lupta pentru titlu: „Am fost slabi!”. Cum a evoluat Răzvan Marin

PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a fost învinsă cu 3-0 la Atena de AEK și își poate lua adio de la titlu. Răzvan Marin a fost integralist pentru gazde
Bogdan Mariș
19.04.2026 | 21:19
Razvan Lucescu concluzie dura dupa ce PAOK a cedat cu 03 pe terenul lui AEK si a iesit din lupta pentru titlu Am fost slabi Cum a evoluat Razvan Marin
Răzvan Lucescu (57 de ani) a reacționat la finalul partidei AEK Atena - PAOK 3-0. FOTO: Hepta
PAOK avea nevoie de un succes pe terenul lui AEK Atena pentru a relansa lupta la titlu în Grecia, însă echipa lui Răzvan Lucescu (57 de ani) a avut o prestație mult sub așteptări și a cedat clar, scor 0-3. Cu patru runde înainte de finalul campionatului, distanța dintre cele două formații a crescut la 8 puncte, așadar misiunea grupării din Salonic pare a fi una imposibilă. Răzvan Lucescu a reacționat la finalul partidei.

Răzvan Lucescu, concluzie dură după AEK Atena – PAOK 3-0

AEK Atena a deschis scorul în minutul 36 al partidei cu PAOK, printr-un autogol al lui Tomasz Kedziora, iar gazdele au mai punctat de două ori în repriza secundă, prin Aboubakary Koita și Orbelin Pineda. La final, Răzvan Lucescu a vorbit despre evoluția lui PAOK și a tras o concluzie dură. „Alegerile au fost cumva forțate. Michailidis abia s-a antrenat ieri din cauza unor dureri la genunchi. Zivkovic, Kenny, Meite vin după doar două sesiuni de antrenament.

Este un meci pe care AEK l-a câștigat pentru că a venit cu încredere, energie, a luptat, a câștigat mingea a doua. Ne-a lipsit energia, încrederea în sine. Un rezultat care nu vine doar din meciul de astăzi, ci dintr-o perioadă lungă și proastă prin care trecem în ultimele două luni. E greu să joci fără jucători cheie când echipa e construită să joace un anumit stil de joc. Nu e momentul să vorbim despre titlul de campioană și despre șansele noastre.

Trebuie să tragem concluziile din meci, să păstrăm anumite lucruri, cum ar fi revenirea lui Zivkovic și Kenny. Ne uităm la meciul important de sâmbătă (n.r. finala Cupei Greciei) la care trebuie să reacționăm. Ca o concluzie, am ajuns la un meci crucial, care ne-ar fi readus în cursa pentru titlu, fără energia de a lupta. Am fost slabi, iar ei au fost buni”, a afirmat tehnicianul român, conform metrosport.gr.

Răzvan Marin, integralist pentru AEK în victoria clară cu PAOK

Titularizat de antrenorul Marko Nikolic, Răzvan Marin a rămas pe teren până la finalul partidei. Mijlocașul român putea să deschidă scorul în minutul 16, când șutul său a trecut puțin pe lângă poartă, și a mai avut o ocazie în repriza secundă, cu o execuție de la distanță. Internaționalul român a avut un procentaj al paselor corecte de 79%.

Marin a primit nota 7.3 din partea site-ului SofaScore pentru prestația din acest meci, numărându-se printre cei mai buni jucători ai gazdelor. Omul meciului a fost mijlocașul mexican Orbelin Pineda, care a contribuit cu un gol și o pasă decisivă la victoria lui AEK. Eliminată dramatic din Conference League de Rayo Vallecano, echipa lui Răzvan Marin se poate concentra doar pe campionat în acest final de sezon.

Ce urmează pentru Răzvan Lucescu și PAOK

PAOK trebuie să treacă rapid peste eșecul suferit contra lui AEK, deoarece sâmbătă, 25 aprilie, joacă finala Cupei Greciei contra celor de la OFI Creta. Mai apoi, echipa lui Răzvan Lucescu își va continua parcursul din campionat, unde se va lupta cu Olympiacos pentru locul 2, poziție care duce în preliminariile UEFA Champions League. Antrenorul român traversează o perioadă dificilă după decesul tatălui său, Mircea Lucescu.

