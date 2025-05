Răzvan Lucescu, concluzii după ce PAOK a ratat clasarea pe un loc de Champions League

un obiectiv important alături de PAOK, ca urmare a eșecului suferit în fața celor de la Olympiakos. Formația pregătită de tehnicianul român nu mai are șanse pentru clasarea pe un loc de Champions League.

Eșec dureros pentru PAOK în fața rivalei Olympiakos

, PAOK a suferit un eșec dureros contra rivalei Olympiakos. Cu toate că a deschis scorul încă din primul minut, gruparea antrenată de Răzvan Lucescu a pierdut lupta cu noua campioană a Greciei.

PAOK totuși nu a renunțat la luptă și a restabilit egalitatea în minutul 32 prin Zivkovic, dar nu a fost suficient. Chiquinho a dus scorul la 3-2 pentru Olympiakos în minutul 81, iar reușita lui Martins (min. 87) a fost cea care a închis tabela.

Cu acest rezultat, PAOK și-a luat gândul de la calificarea în UEFA Champions League, asta după ce Panathinaikos s-a impus în deplasare pe terenul celor de la AEK Atena, scor 2-1.

După meci, Răzvan Lucescu a vorbit despre rezultatul obținut de echipa sa, însă nu a insistat pe faptul că formația din Salonic nu mai poate avea pretenții la Liga Campionilor.

„Imaginea meciului arată că am început bine, dar în cele din urmă am pierdut jocul. Am început bine, cu intensitate și acțiuni frumoase, dar am avut câteva… episoade care ne-au adus la înfrângere. La 2-2 am ratat o mare ocazie de a prelua conducerea și poate că acest lucru a schimbat imaginea meciului.

Al doilea episod este că, știind că Panathinaikos câștigă pe OPAP Arena, a trebuit să punem și jucători care să poată alerga și să dea prospețime, pentru că mulți dintre ei au alergat mult. Și noi am fost nevoiți să ne asumăm riscuri, Olympiakos știe să profite de spații și a marcat și a obținut victoria”.

Răzvan Lucescu: „Am găsit chimie cu jucătorii”

„La începutul play-off-ului, știam cât de departe suntem de primele trei locuri. În niciun caz nu am vrut să se întâmple acest lucru. Am decis să dăm totul în play-off. Una este să termini pe locul patru și alta mai sus. În aceste meciuri am arătat o imagine bună, poate complet diferită și mai ales, am avut prospețime.

Am avut o față mai bună și am jucat un fotbal mai bun. Anterior am avut un program dificil cu fluxul meciurilor. Am găsit chimie cu jucătorii, asta este important și ne-a ajutat în play-off”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit .