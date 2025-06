Răzvan Lucescu, contestat aspru de un jucător de la PAOK: „Nu am trăit în viața mea așa ceva. Îi e greu să confrunte jucătorii în față”

Răzvan Lucescu a fost criticat grav de unul dintre elevii săi la finalul unui sezon mai puțin reușit. Antrenorul român a făcut istorie la PAOK în urmă cu două sezoane, când a reușit să câștige campionatul în Grecia pentru a doua oară alături de formația din Salonic, însă prestațiile din stagiunea proaspăt încheiată au lăsat de dorit.

Bakayoko, critici dure la adresa lui Răzvan Lucescu

Tiemoue Bakayoko este un mijlocaș francez în vârstă de 30 de ani pe care Chelsea plătea în urmă cu 8 ani 40 de milioane de euro pentru a-l transfera de la AS Monaco. Ajuns liber de contract în Grecia, fotbalistul din Hexagon nu s-a impus și a evoluat în doar 4 meciuri de campionat pentru formația elenă.

Mijlocașul francez l-a acuzat pe Răzvan Lucescu că nu a avut bărbăția să îi spună în față că nu mai intră în calculele echipei: „Am început să simt că nu mai fac parte din echipă. E greu de explicat, dar simți asta din gesturi. Am simțit tendința. Am cerut să vorbesc cu antrenorul. Am vorbit și m-a liniștit, mi-a spus: `Nu, nu e nicio problemă. Totul e bine. Am nevoie de tine`.

La scurt timp, agenții mei au fost informați că nu voi continua la PAOK. Chiar nu am înțeles nimic! Poate că îi este greu să confrunte jucătorii față în față. Este prima dată în cariera mea când mi s-a întâmplat așa ceva.

Să mă antrenez cu echipa, dar să nu fiu în echipă… Asta a fost o premieră în cariera mea. În ultimele trei luni nici măcar nu am mai fost la prima echipă. M-am antrenat cu echipa a doua. Fără să joc, doar antrenamente”, a declarat Bakayoko, conform

Răzvan Lucescu a pierdut trei meciuri împotriva FCSB în acest sezon

În sezonul de UEFA Europa League încheiat recent, prin victoria lui Tottenham în fața lui Manchester United, Echipa patronată de Gigi Becali a câștigat de două ori la Salonic și o dată la București,

„O înfrângere dură pentru mine, mai ales prin prisma faptului că sunt român, că trăiesc acolo, că în țară la noi presiunea pentru acest meci a fost amplificată. Mă refer la toate 3 meciurile. În final era ideea de a ne califica noi sau ei. Nici măcar asta nu m-a deranjat.

(n.r. – Despre antrenorul Lucescu VS antrenorul Becali), absolut deloc, dar ideea că fiind român, fiind la PAOK într-o altă țară și pierzând împotriva unei echipe românești, da, mi-a creat o dezamăgire puternică. Însă suntem atât de obișnuiți sau sunt atât, gândește-te, Horia, am câștigat enorm și am pierdut enorm. Am pierdut finale, am pierdut meciuri decisive, am pierdut…”, a spus Răzvan Lucescu într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.