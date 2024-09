Răzvan Lucescu, criză de nervi după victoria cu Atromitos. Ce l-a nemulțumit pe antrenorul român

PAOK are un început bun de sezon în Superliga Greciei, campioana en-titre reușind să câștige toate cele trei meciuri din primele etape. Duminică, echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a impus în deplasare la Atromitos, scor 2-1, iar tehnicianul român s-a arătat nemulțumit de maniera de arbitraj.

Răzvan Lucescu: „Este o victorie incredibilă împotriva arbitrilor şi a VAR”

Chiar dacă campioana Greciei a câștigat duminică, Răzvan Lucescu a pus tunurile pe arbitraj la finalul disputei, fiind nemulțumit de felul cum centralul partidei, dar și cei din camera VAR, au gestionat anumite momente ale jocului.

„Este o victorie incredibilă împotriva arbitrilor şi a VAR. Chiar nu pot să înţeleg de ce al doilea gol al nostru a fost anulat şi apoi a fost dau un fault. Cum este posibil ca un penalty să nu fie acordat, mai devreme, în Levadiakos – AEK şi să îi fie acordat lui Otto. Cum este posibil?

Ce a mai rămas de anul trecut, de la ultimul meci al sezonului, este valabil şi acum. Am câştigat împotriva arbitrilor! Nu pot să înţeleg de ce s-a fluierat din primul şi până în ultimul minut al primei reprize!

În trei faze clare am ieşit pe contraatac şi jocul a fost oprit pentru a se întoarce faza. Cu siguranţă nu a fost un meci bun pentru noi. Am avut o deplasare, am avut probleme, nu am jucat cum ne-am dorit şi gazonul nu a fost la fel de bun, ok. Dar am luptat şi asta contează. O victorie uriaşă împotriva arbitrilor.” , a declarat acesta, potrivit .

Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a deschis scorul în deplasarea de la Atromitos în prelungirile primei reprize, prin Andrija Zivkovic. În minutul 69, PAOK a avur un gol anulat de VAR, iar gazdele au restabilit egalitatea în minutul 85, dintr-o lovitură de la 11 metri transformată de Warda. Campioana Greciei a reușit în cele din urmă să câștige, după ce Camara a punctat în minutul 90.

PAOK va întâlni FCSB în Europa League

FCSB în faza principală a Europa League. Meciul dintre cele două formații a fost programat pentru data de 3 octombrie și se va disputa în Grecia, în etapa a doua.

Adversara lui Răzvan Lucescu a simțit din nou gustul victoriei și în campionatul intern. După ce a învins-o pe LASK în returul play-off-ului UEFA Europa League, FCSB cu scorul de 2-0.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a deschis scorul prin Siyabonga Ngezana, iar Alexandru Băluță a stabilit scorul final în ultimele minute de joc, după ce irosise mai devreme și o lovitură de la 11 metri.