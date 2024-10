Răzvan Lucescu, criză de nervi în derby-ul AEK – PAOK: 1-1: ”Încă o dată a făcut asta aici, arbitrul!” Reacție dură a gazdelor

Tehnicianul român trăiește sub o presiune imensă la Salonic, mai ales că presa elenă a scris că după înfrângerea cu FCSB din Europa League.

Criză de nervi făcută de Răzvan Lucescu în AEK – PAOK 1-1

Cu toate acestea, formația lui Răzvan Lucescu are un parcurs bun în campionatul Greciei. În weekend a scos un punct mare în derby-ul AEK – PAOK 1-1, din etapa a 8-a, care a fost marcat de mulți nervi.

ADVERTISEMENT

Chiar înainte de pauză, la o fază petrecută în jumătatea de teren a oaspeților, Jonny a respins o minge și apoi a căzut peste jucătorul gazdelor Stavros Pilios, iar arbitrul Rade Obrenovic a dictat fault pentru AEK.

A fost momentul în care Răzvan Lucescu a făcut o criză de nervi la marginea terenului. El s-a îndreptat spre camera TV din apropiere și a început să strige: ”Arbitrul, arbitrul! Încă o dată a făcut asta aici, arbitrul!”

ADVERTISEMENT

La finalul întâlnirii, tehnicianul român a făcut câteva gesturi sfidătoare către fanii lui AEK Atena cu referire la partida din 2018 dintre cele două formații în care patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, a intrat pe teren cu pistolul. Suporterii gazdelor l-au huiduit copios pe Lucescu jr., care în cele din urmă a fost scos de pe teren încadrat de bodyguarzi.

Ce a spus Lucescu la conferința de presă

La conferința de presă de după joc, Răzvan Lucescu a vorbit despre incidentul de la finalul meciului, dar și despre faptul că PAOK Salonic a venit pregătită din toate punctele de vedere pentru acest derby.

ADVERTISEMENT

”Ce pot spune despre asta? Puteți accepta sau nu. Așa arată pasiunea mea pentru muncă. Așa sunt eu și așa îmi apăr echipa. În 2018, ni s-a furat un campionat. În sufletul meu, nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat în 2018. Va continua să existe și nu am alte comentarii de făcut.

E întotdeauna greu să vii pe terenul lui AEK, în fața unei echipe puternice. Am venit să ne facem jocul și să nu o lăsăm pe AEK să devină o amenințare. Am venit bine pregătiți din punct de vedere mental. AEK nu a avut multe momente importante, dar meciul a fost echilibrat. Am venit să ne arătăm personalitatea”, a spus el, conform .

ADVERTISEMENT

AEK Atena, răspuns acid pentru Răzvan Lucescu

Atitudinea lui nu le-a picat bine rivalilor de la AEK Atena, care după meci au emis un comunicat de presă prin care au condamnat gesturile făcute de antrenorul român și faptul că nu li s-a acordat un penalty în startul reprizei secunde.

”AEK ar fi putut marca și un al doilea gol, dar în minutul 51 arbitrul Obrenovic și VAR au ignorat un penalty când Baba l-a faultat pe Garcia. În final, arbitrul sloven a provocat protestelor jucătorilor noștri acordând doar 3 minute de prelungire, timp în care nu s-a jucat deloc fotbal.

Comportamentul celor de la AEK a fost impecabil, în ciuda faptului că antrenorul lui PAOK a fost mai provocator ca niciodată”, se arată în protestul clubului AEK Atena, potrivit .

În urma acestui rezultat de egalitate, PAOK Salonic este liderul în campionatul Greciei, cu 17 puncte, la egalitate cu concitadina Aris. AEK Atena ocupă locul 3, cu 13 puncte, același număr de puncte având și Olympiakos.