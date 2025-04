Răzvan Lucescu dă lecții și femeilor. O antrenoare, care a participat la un mini-stagiu la PAOK, a bătut FCSB cu 15-0

Răzvan Lucescu nu este un model de tehnician doar în fotbalul masculin. Tehnicianul lui PAOK Salonic inspiră și antrenoare din fotbalul feminin. Este cazul Speranței Popescu.

Echipa Speranței Popescu a bătut FCSB cu 15-0

Antrenoare la echipa Rapidului de fotbal feminin, aceasta va termina cursurile de absolvire a licenței Pro. Ea a reușit anul trecut să promoveze cu echipa giuleșteană în liga secundă, iar acum viseză la prima divizie.

Fetele de la Rapid au un parcurs bun, fiind pe locul doi în campionat. În ultima etapă a zdrobit echipa feminină a FCSB-ului cu un neverosimil 15-0. Giuleștencele sunt acum la două puncte în spatele liderului CSM Alexandria.

Speranța Popescu a efectuat săptămâna trecută un mini stagiu de perfecționare la PAOK Salonic. Unde antrenor este Răzvan Lucescu. Alături de ea au mai fost doi viitori absolvenți. Nicu Roșca a fost antrenor la juniorii FRF.

Mircea Lucescu și-a trimis analistul la fiul Răzvan

Ciprian Niță, care s-a aflat și el la Lucescu jr., este analizt video la prima reprezentativă. A fost adus de Mircea Lucescu și e fiul fostului jucător de la Rapid – Octavian Niță.

Cei trei au asistat la antrenamentele lui Răzvan Lucescu și au luat notițe.

Ea a intrat în fotbal, în 1997, când opțiunile erau considerabil mai mici pentru o fată care își dorea să practice sportul „rege”.

Colegă de promoție cu Pancu, Ilyeș și Oprița

Lucrurile s-au schimbat însă considerabil între timp. „Majoritatea, la grupele pe care le am eu, sunt copile. Acest fenomen, fotbalul feminin, nu este de acum, este de ceva ani, dar nu a fost atât de mult mediatizat. E un lucru bun că acum cluburile trebuie să aibă o echipă de fotbal feminin și se poate dezvolta mișcarea și pasiunea pentru fotbal.

Ca în cazul meu, m-am apucat foarte târziu de fotbal, pentru că nu am știut. Erau echipe, dar nimeni nu le promova și nu știa nimeni de ele. Când am intrat la facultate am dat examen la fotbal și m-au văzut cei de acolo.

Aria de selecție e mult mai mare acum, iar performanțele care sunt acum în fotbalul feminin atrag foarte multe fete la acest sport. Primul meu contact cu clubul profesionist Rapid a fost în 1997. Atunci am început să lucrez la acest club”, a explicat Speranța Popescu.

Printre cei care vor obține licența Pro în această toamnă se numără Daniel Pancu, Robert Ilyes, Daniel Oprița, Ilie Poenaru, Tibi Bălan, Florin Stângă sau Ovidiu Burcă.